Spectro Cloud slaat brug tussen Kubernetes en bare metal

Spectro Cloud, een leverancier van een zakelijk beheerplatform voor Kubernetes, wil het beheer van bare metal servers die het open source containerorkestratieplatform ondersteunen vergemakkelijken. Hiervoor heeft het onlangs, onder de paraplu van de Cloud Native Computing Foundation (CNCF), een open source cluster API (CAPI) ontwikkeld die een brug tussen twee werelden moet vormen.

Met de nu geïntroduceerde open source CAPI-oplossing, die de functionaliteit van de Metal-as-a-Service (MaaS)-oplossing van Canonical gebruikt, kunnen bedrijven straks eenvoudiger Kubernetes clusters opzetten en beheren op bare metal servers. Hierdoor kunnen zij nog betere prestaties halen uit hun container applicaties en de algemene kosten verminderen. Ook helpt de tool bij het reduceren van de performance overhead van hypervisors zonder de beheermogelijkheden aan te tasten.

Brug tussen twee omgevingen

Spectro Cloud ziet de open source CAPI-oplossing voor Kubernetes onder meer als een soort ‘brug’ tussen Cluster API dat voor een complete lifecycle voor Kubernetes-omgevingen zorgt en de prestaties van bare metal servers. Op deze manier wordt het mogelijk om in iedere datacenteromgeving met Cluster API’s Kubernetes clusters op bare metal servers in te regelen. Ook kunnen deze specifieke Kubernetes clusters zonder problemen, risico’s of extra technische kennis worden beheerd.

De nieuwe brug tussen de omgevingen vergemakkelijkt dus het draaien van Kubernetes op bare metal, wat tot nu toe altijd een flinke uitdaging is geweest, zo geeft Spectro Cloud aan.

Gratis te downloaden

Spectro Cloud’s Cluster API provider for MaaS is per direct beschikbaar. De Kubernetes CPI is gratis te downloaden en kan door iedereen met een Apache 2,0-licentie worden gebruikt.