‘Microsoft stopt met Hyper-V Server in Windows Server 2022’

Microsoft gaat stoppen met het aanbieden van zijn hypervisor Hyper-V Server voor het bouwen en beheren van hybrid cloudomgevingen in de komende 2022-editie van Windows Server. Dit ten faveure van het eigen Azure Stack HCI. Dit blijkt uit een memo van Veeam op Reddit.

Volgens de post op Reddit gaat Microsoft in zijn Windows Server 2022-editie niet meer de gratis tool Hyper-V Server meeleveren voor het bouwen van hybride cloudomgevingen en het beheer van grote hoeveelheden VM’s. In plaats daarvan wil de techgigant dat de gebruikers van Windows Server 2022 voor deze activiteiten overstappen naar de Azure Stack HCI-oplossing.

Verdere integratie met Azure

Deze overstap laat duidelijk zien dat Microsoft Windows Server nog meer wil integreren met zijn public cloudomgeving Azure. Hoewel Azure Stack meer Azure-functionaliteit en -diensten naar on-premises-omgevingen brengt, moet de stap worden gezien als het nog meer stimuleren van hybride cloudomgevingen. Microsoft wil dat klanten vooral hybrid cloud omarmen, omdat het zo nog meer van zijn clouddiensten kan verkopen.

In een reactie op de post op Reddit geeft Microsoft aan dat het einde van Hyper-V Server in Windows Server 2022 eraan zit te komen. Microsoft ziet Azure Stack HCI als de standaard hypervisor voor het on-premises draaien van VMs. De Hyper-V-rol blijft wel in Windows Server 2022 gehandhaafd, maar slechts voor het opzetten van een paar VM’s. Voor het bouwen en beheren van private en hybrid cloudomgevingen wil Microsoft echter dat klanten Azure Stack HCI gebruiken.

Alternatieve mogelijkheden

Klanten die niet willen overstappen, hebben gelukkig wel voldoende keus aan alternatieven voor het beheer van hun VM’s. Zo is er uiteraard VMware, maar ook open source oplossingen als KVM, Xen en XCP-NG. Ook het gratis AHV van Nutanix kan als alternatief worden gebruikt of de specifieke oplossingen van Red Hat en Oracle. Hybrid cloud is dus niet geheel afhankelijk van Microsoft.