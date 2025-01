Microsoft verhelpt Windows Server 2022-bug dat opstarten verhindert

Microsoft heeft een bug opgelost die ervoor zorgde dat sommige Windows Server 2022-systemen met twee of meer NUMA-nodes niet konden opstarten.

Dit meldt BleepingComputer. NUMA (afkorting van non-uniform memory access) is een computergeheugenarchitectuur waarbij meerdere processors via hogesnelheidsverbindingen zijn gekoppeld aan dezelfde gedeelde geheugenpool om prestatieknelpunten te beheersen.

Dit ontwerp wordt veel gebruikt in Windows-servers met meerdere fysieke centrale verwerkingseenheden (CPU’s). Of met multi-core processors. Die komen vaak voor in computersystemen die hoge prestaties vereisen (HPC).

Snellere toegang

Een Windows Server NUMA-node optimaliseert hoe CPU’s en geheugen met elkaar omgaan om de prestaties te verbeteren. En om de snelheid te verhogen in systemen met meerdere processors. Het biedt snellere toegang tot lokaal geheugen voor specifieke processors. Dit zou langer duren bij een verbinding met geheugen dat verder weg ligt en aan andere nodes is gekoppeld.

Sommige servers met twee of meer NUMA-nodes starten niet op. Dat legde Microsoft uit in het ondersteuningsdocument KB5052819 dat men afgelopen weekend publiceerde. Het bedrijf voegde eraan toe dat als gebruikers eerdere updates installeerden, dat dan alleen de nieuwe updates in dit pakket gedownload en geïnstalleerd worden.

Het bedrijf heeft ook de Windows Server 2022-servicingstackupdate (KB5050117) uitgebracht. Die bevat kwaliteitsverbeteringen voor de servicingstack. Dat is de Windows-component die updates installeert.

Betrouwbare servicingstack

Servicingstackupdates (SSU) zorgen ervoor dat gebruikers een robuuste en betrouwbare servicingstack hebben. Zo kan men Microsoft-updates ontvangen en installeren.

In september loste Microsoft een ander bekend probleem op. Dat veroorzaakte opstartproblemen, vastlopers en prestatieproblemen in Windows Server 2019 na de installatie van de beveiligingsupdates van augustus 2024.

Twee maanden later pakte Microsoft verschillende bugs aan die installatie-, upgrade- en Blue Screen of Death (BSOD)-problemen veroorzaakten op Windows Server 2025-apparaten met een hoog aantal cores.

Microsoft werkt ook aan een oplossing voor een ander Windows Server 2025-probleem, waarbij systemen in iSCSI-omgevingen niet kunnen opstarten en de foutmelding boot device inaccessible wordt weergegeven.