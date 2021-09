Visma gewaardeerd op 16 miljard euro, wil in 2023 naar de beurs

Nieuwe investeringsronde waardeert Visma op 16 miljard euro, meer dan vijf keer zoveel als in 2014. Het wil in 2023 naar de beurs.

Softwareleverancier Visma heeft bekend gemaakt dat het een pakket aandelen verkocht heeft aan eigenaar Hg en drie Noorse investeerders. De nieuwe impuls waardeert het bedrijf op 16 miljard euro. Vorig jaar haalde het een omzet van bijna 2 miljard euro. Hg blijft een meerderheidsbelang houden.

Visma is nog steeds in particuliere handen, maar “we overwegen een beursgang in 2023, gezien de gunstige marktomstandigheden,” zei een woordvoerder eerder tegen Reuters. “De toekomst ziet er rooskleurig uit voor de groei van digitale diensten, aangezien bedrijven steeds meer de waarde inzien van cloudoplossingen om hun belangrijkste bedrijfsprocessen af ​​te handelen,” reageerde CEO Merete Hverven.

Overnames vormen een belangrijk deel van de groeistrategie van Visma. Sinds 2016 heeft het meer dan 35 bedrijven gekocht. Dit jaar bijvoorbeeld Ecare en iAsset. Vorige maand splitste Visma Raet zich, om de verschillende markten beter te kunnen bedienen.