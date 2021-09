OVHCloud mikt op mogelijke snelle beursgang

Het Franse OVHCloud wil mogelijk snel naar de beurs en moet de waarde van het bedrijf op ongeveer 4 miljard euro brengen. Dit stelt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van informatie van ingewijden. Een definitieve beslissing hangt af van interesse van mogelijke investeerders.

OVHCloud is een familiebedrijf en eigendom van de Franse Klaba-familie, vandaar dat een mogelijke beursgang natuurlijk een zeer interessante ontwikkeling is. Volgens de ingewijden moet de eventuele beursgang het bedrijf straks een totale waarde van rond de 4 miljard euro geven.

Voor de beursgang zouden bestaande investeerders hun aandelen willen verkopen, maar de Klaba-familie zou wel een meerderheidsbelang blijven houden. Of het bedrijf echt naar de beurs stapt is nog afhankelijk van interesse van nieuwe investeerders.

In totaal zou een beursgang OVHcloud ongeveer 400 miljoen euro aan extra inkomsten moeten opleveren, geeft de Wall Street Journal aan. Waarvoor dit extra geld wordt gebruikt, is niet bekend. Wel wil OVHCloud zich steeds meer profileren als een alternatief voor de grote drie cloudspelers; AWS, Azure en Google Cloud.

Diensten OVHCloud

Het Franse OVHCloud is een grote Europese en ook mondiale leverancier van clouddiensten voor onder meer public cloud, private cloud, shared hosting en dedicated serveroplossingen en -toepassingen. Het bedrijf levert deze diensten uit ruim 30 wereldwijde datacenters en heeft daarin ongeveer 400.000 servers draaien. Opvallend detail: OVHCloud zet binnen deze datacenters stromend water in om alle servers te koelen.

Vorig jaar stond OVHCloud nog flink in de belangstelling toen in Straatsburg één van zijn vier daar gevestigde datacenters afbrandde en een hoop data van klanten verloren ging.

Data blijft in Europa

OVHCloud presenteert zich in Europa als een zeer betrouwbare cloudaanbieder en -leverancier tegenover de grote drie Amerikaanse aanbieders. Alle data binnen de Europese datacenters van de cloudaanbieder blijft binnen de grenzen van de EU. Dit voorkomt de privacyproblemen die tegenwoordig bestaan over het opslaan van Europese data in de datacenters van AWS, Azure en Google Cloud. Voor deze partijen geldt dat de Amerikaanse overheid mogelijk toegang kan krijgen tot deze gegevens op basis van de strenge wet- en regelgeving van de Verenigde Staten.