Groot datacenter in Frankrijk afgebrand

Bij het Franse hostingbedrijf OVHcloud is een brand uitgebroken. Van de vier datacenters die het bedrijf in Straatsburg heeft staan, is er één volledig afgebrand, één flink beschadigd en zijn er twee in orde gebleven.

Octave Klaba, de oprichter van OVHcloud, vertelt over de brand op Twitter. Op het sociaal netwerk stelt hij dat SBG2 volledig is afgebrand. Bij SBG1 is er aanzienlijke schade en SBG3 en SBG4 lijken in orde te zijn. Alle werknemers zijn in orde. De datacentra blijven in ieder geval woensdag offline, ook de onderdelen die niet zijn aangetast. Wat de brand heeft veroorzaakt, is niet bekend.

We have a major incident on SBG2. The fire declared in the building. Firefighters were immediately on the scene but could not control the fire in SBG2. The whole site has been isolated which impacts all services in SGB1-4. We recommend to activate your Disaster Recovery Plan. — Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021

Meer dan honderd brandweerlieden op de been

De Franse website DNA vertelt dat het gaat om een gebouw met vijf verdiepingen en een vloeroppervlak van 500 vierkante meter. De website heeft foto’s van het afgebrande gebouw gedeeld. Meer dan honderd brandweerlieden waren op de been om de brand te blussen. Ook uit Duitsland kwamen brandweerauto’s om de brandbestrijding te ondersteunen.

Het is niet duidelijk hoe OVHcloud zijn back-ups had geregeld. Het bedrijf beschikt wereldwijd over nog tientallen andere datacentra, waarvan een groot deel op andere locaties in Frankrijk staan. Klaba raadt zijn klanten aan om hun Disaster Recovery Plan in te zetten.

OVHcloud is een Franse hostingprovider, de grootste in Europa. Het biedt andere partijen de mogelijkheid om hun websites en andere services op hun servers te draaien. Eerder dit jaar sloot het bedrijf zich aan bij een pact om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Ook is het onderdeel van GAIA-X. Dat is een public cloud-project dat standaarden en interoperabiliteit moet geven aan Europese cloudinitiatieven.