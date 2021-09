Citrix zoekt koper na teleurstellende ontwikkeling aandelenkoers

Citrix overweegt een verkoop vanwege de teleurstellende koers van de aandelen dit jaar. Dit meldt zakenwebsite Bloomberg. Het aandeel Citrix daalde dit jaar flink en wist zich niet echt te herstellen.

Citrix heeft het moeilijk op de beurs dit jaar en zoekt nu een manier om de tegenvallende aandelenkoers te herstellen. Wellicht ziet het bedrijf een verkoop als de beste oplossing, zo bericht Bloomberg. De cloud- en virtualisatiespecialist zou op dit moment met adviseurs aan het kijken zijn of een verkoop de aandelenkoers enigszins kan oprekken. De verkoop is niet zeker, zo melden ingewijden. Het kan ook zijn dat het bedrijf besluit onafhankelijk te blijven.

Daling van 16 procent

In het afgelopen jaar daalde het aandeel Citrix met 16 procent. Hierdoor is de huidige waarde van het bedrijf ‘slechts’ ruim 11,6 miljard euro (13,6 miljard dollar). Voor het eerst sinds 2008 is het aandeel Citrix zo hard gedaald. De daling kwam na de tegenvallende resultaten over het tweede kwartaal van dit jaar. De geruchten over een mogelijke verkoop leverden het aandeel Citrix overigens een stijging van 6,8 procent op.

Invloed van activistische investeerder

Opvallend is wel dat de verkoopgeruchten de kop opstaken nadat de activistische investeringsmaatschappij Elliot Investment Management een aandeel van 10 procent in Citrix nam. Dit is de tweede keer dat deze activistische aandeelhouder zich met Citrix bemoeit. In 2015 nam Elliot al een aandelenbelang nadat de investeerder Citrix beschuldigde van slecht beleid en management na een verkeerd uitgepakte reeks aankopen.

Dat Citrix zichzelf in slechte tijden probeert te verkopen is ook niet nieuw. Ook in 2017 probeerde Citrix zichzelf in de etalage te zetten. Toen ging het in onderhandelingen, met onder meer durfkapitalisten Bain Capital en Thoma Bravo mis. Het ging toen vooral mis met betrekking tot de waarde van het bedrijf.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.