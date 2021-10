Portworx introduceert versie 2.1 van PX-Backup

Portworx, een dochterbedrijf van Pure Storage, breidt zijn applicatie- en dataprotectieplatform Portworx PX-Backup met versie 2.1 uit. Onder meer voor cross-cloud dataprotectie en de migratie van stateful applicaties op Kubernetes.

Bedrijven gebruiken steeds meer Kubernetes voor hun stateful applicaties. Met deze applicaties kunnen bedrijven hun flexibiliteit en veerkracht vergroten, applicaties sneller ontwikkelen en schalen. Stateful applicaties op Kubernetes helpen ontwikkelaars ook efficiënter te werken. Dit stelt Pure Storage-dochter Portworx in recent onderzoek.

Hiervoor moeten Kubernetes-omgevingen wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo zijn back-up- en restore-mogelijkheden, datamobiliteit en capaciteitsbeheer en een hoge beschikbaarheid belangrijke vereisten. Vooral datamobiliteit en -protectie voor stateful applicaties zijn vaak nog een uitdaging.

Introductie PX-Backup 2.1

Met de introductie van PX-Backup 2.1 wil Portworx het bedrijven makkelijker maken aan deze vereisten voor stateful applicaties op Kubernetes te voldoen en zoveel mogelijk complexiteit wegnemen. Ongeacht waar deze applicaties precies draaien; in (multi)cloud- of in on-premisesomgevingen.

De update biedt concreet een aantal verbeteringen. Zo maakt PX-Backup 2.1 nu de portabiliteit van applicaties tussen elke cloudomgeving of on-premises datacenter mogelijk. Bedrijven kunnen zo back-ups maken van Kubernetes-applicaties die in een cloud- of datacenteromgeving draaien en deze in elke andere cloud- of datacenteromgeving herstellen.

Met behulp van de zogenoemde 3-2-1 back-upregel biedt de tool ook een verbeterde compliance voor elke soort storage. De 3-2-1 back-upregel is een standaard voor ieder dataprotectieplan en garandeert recovery binnen diverse storingsscenario’s. Portworx 2.1 maakt het mogelijk back-ups off te loaden van CSI-snapshots naar object storage. Met de nieuwe versie van de tool kunnen bedrijven hun Kubernetes-applicaties op de Portworx PX-Store, op elke CSI-compliant opslagdienst of op cloudgebaseerde storage draaien, nu drie datakopieën (productie, snapshots, reservekopie) maken over zowel disk- als object storage. Dit biedt meer mogelijkheden voor het off-site opslaan van de data en voldoet daarmee aan de vereisten van een op de 3-2-1-regel gebaseerd back-upprogramma.

Overige nieuwe functionaliteit

Daarnaast biedt PX-Backup 2.1 uitgebreide recovery-ondersteuning voor file shares. Naast de bestaande mogelijkheden om block-based workloads te back-uppen, kunnen ondernemingen nu een back-up maken van applicaties die draaien op read-write-many (RWX) persistent volumes in de vorm van file shares van FlashBlade, Portworx proxy volumes, of iedere NFS-server.

Verder biedt de tool nu meer security met behulp van PX-Secure. Gebruikers kunnen nu zowel de rolgebaseerde toegangscontroles als de versleutelingsdiensten van Portworx PX-Secure gebruiken. Dit biedt een extra beveiligingslaag voor hun applicaties in combinatie met de mogelijkheid om de beheeroverhead te verminderen.

PX-Backup 2.1 komt in november 2021 algemeen beschikbaar.

