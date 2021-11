Microsoft vernieuwt Azure Arc, Azure Synapse en Power Platform

Microsoft introduceert een reeks vernieuwingen in Azure, Azure Arc en Power Platform. De techgigant mikt op een verbreding van de basis die Azure Arc voor hybrid en multicloud-omgevingen biedt, een versterking van Azure Synapse’s datamanagement en een verbetering van multidisciplinaire samenwerking in Power Platform.

Microsoft deelt het nieuws op Microsoft Ignite, de jaarlijkse conference die ditmaal digitaal plaatsvindt. In dit artikel beschrijven we de updates die per vandaag beschikbaar zijn.

Azure Arc voor hybrid en multicloud

Een woordvoerder van Microsoft benadrukt een significante groep van klanten met tientallen tot duizenden servers, applicaties en databases in meerdere locaties, verspreid over on-premises, edge- en multicloud-omgevingen. Met het oog op hen introduceert de techgigant vernieuwingen in Azure Arc, Microsofts beheerplatform voor hybrid en multicloud-omgevingen.

Allereerst kunnen gebruikers van VMware vSphere en Azure Stack HCI per vandaag de volledige lifecycle van VM’s beheren vanuit het Azure Portal. Tot nog toe was het uitsluitend mogelijk om bestaande VM’s vanuit het Azure Portal te beheren. Ten tweede is Azure Machine Learning via Azure Arc bruikbaar om in diverse omgevingen te forecasten op basis van ML-modellen. Ten derde moet een directly connected Azure Arc-modus het uitrollen, beheren en beveiligen van Azure Arc-databases via Azure vergemakkelijken.

Daarnaast introduceert Microsoft Azure Virtual Desktop for Azure Stack HCI, een on-premises desktop- en applicatie-virtualisatietool voor snelheids- en beleidsdoeleinden. Ook is Microsoft Defender for Cloud vanaf nu uitgerust met Security Posture Management (CSPM) en Workload Protection voor Amazon Web Services, wat de aantrekkelijkheid van Microsoft Defender for Cloud als centraal beheerpunt voor meerdere omgevingen versterkt. Tot slot zijn cloudmigraties op basis van Azure Arc toegevoegd aan AMMP, Microsoft Azure’s consultancydienst voor cloudtransformaties.

Azure Synapse en SQL Server 2022

Ook oplossingen in Azure zijn vernieuwd. Azure Synapse werd verrijkt met ondersteuning voor Dataverse. Verder is de Azure Synapse data explorer nu een vast van Azure Synapse’s platform, wat het volgens Microsoft makkelijker maakt om device- en gebruikersdata op te halen.

De Azure Synapse-updates zijn beschikbaar per openbare preview. De eveneens aankondigde introductie van SQL Server 2022 is dat niet. Hoewel SQL Server 2022 op dit moment beperkt beschikbaar is per gated preview, belooft de aankomende release cloudintegraties te vergemakkelijken en keuzes onder programmeertalen en platforms – waaronder Linux, Windows en Kubernetes – te verrijken.

Applicaties ontwikkelen, deployen en opleveren

Microsoft stelt dat organisatiebrede belangen rondom snelheid en financiën de uiteindelijke oplevering van ontwikkelde applicaties kunnen benadelen. Volgens de techgigant kan een focus op de ontwikkeling van low-code applicaties een oplossing bieden. Fusion teams, ofwel multidsciplinaire teams met zowel IT-professionals als programmeurs, zouden tot optimale low-code applicaties leiden. In dit licht vernieuwt Microsoft haar Power Platform. Aan de basis staan nieuwe functies voor betere samenwerking in fusion teams, het versnellen van programmeren via Power FX en distribueren van applicaties in de app stores van Power App.