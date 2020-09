Microsoft zet meer vaart achter zijn low-code Power Platform

Microsoft heeft meer functionaliteit aangekondigd voor zijn low-code suite aan producten binnen zijn Power Platform. Naast nieuwe functionaliteit komen de low-code oplossingen van de techgigant nu ook beschikbaar op GitHub.

Microsoft heeft de recente virtuele editie van Microsoft Ignite 2020 aangegrepen om meer in te zetten op low-code. Het eigen Power Platform is voorzien van nieuwe functionaliteit die het makkelijker maakt met minimale inspanning en gestroomlijnde workflows eigen mobiele, desktop en webapplicaties te ontwikkelen en uit te rollen.

Een van de ontwikkelingen hiervoor is dat de low-code tools steeds meer worden geïntegreerd met de public cloud Azure en de Visual Studio-ontwikkeltools. Zo is het nu mogelijk om de tool Power Apps zonder problemen met de Microsoft Azure API Management-dienst te laten werken.

Op deze manier kan iedereen hun applicaties opschalen en ze in iedere omgeving distribueren met behulp van Microsoft Teams. Ontwikkelaars maken met de dienst eigen connectors voor toegang tot iedere cloudgebaseerde door de techgigant gehoste databron. Ook kunnen zij deze connectors pushen naar specifieke Power Platform-omgevingen om makkelijker zichtbaarder te zijn in Power Apps.

Bots

Een andere update is dat niet-professionele ontwikkelaars met no-code nu ook virtuele bots kunnen maken om taken uit te voeren als klantenservice. Hiervoor wordt Power Virtual Agents met het Azure Bot Framework geïntegreerd. Ook wordt het mogelijk deze bots met een enkele klik op Teams te publiceren. De integratie van beide diensten moet in oktober gereed zijn.

Ook is een public preview aangekondigd van de Power BI app for Teams. Deze tool maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot Power BI-rapporten binnen MS Teams en deze makkelijker te bewerken en te delen met collega’s.

Meer RPA-mogelijkheden

Verder wordt er veel gewerkt aan meer RPA-mogelijkheden in Power Platform. Dit om met robots workflows en taken in normale zakelijke applicaties te automatiseren.

Concreet wordt hiervoor de WinAutomation-tool voor het automatiseren va repetitieve acties op Windows-devices van het eerder dit jaar overgenomen Softomotive met Power Automate gecombineerd. Op deze manier kan straks iedereen handmatige zakelijke processen in legacy- en nieuwe applicaties automatiseren.

Een preview van Power Automate Desktop maakt het mogelijk on-premises processen en taken te automatiseren. Denk hierbij onder meer aan simpele data transfers tussen systemen, het zoeken naar beelden om meer complexe zakelijke processen en workflows. Dit alles kan nu simpel vanaf de desktopomgeving.

Beschikbaarheid op GitHub

Microsoft brengt ook zijn low-code Power Platform -voorlopig in preview- uit op GitHub. Hierdoor kunnen ontwikkelaars met behulp van GitHub actions for Power Platform software development lifecycle workflows maken. Ook kunnen zij hiervoor vooraf geconfigureerde SDLC workflow templates inzetten.