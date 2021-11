CRM Partners en Pulse vervolgen onder de vlag van Fellowmind

CRM Partners, Pulse en een handvol Europese IT-dienstverleners vervolgen onder de vlag van Fellowmind. De holding werd door CRM Partners-CEO Emiel Putman opgericht en nam in de afgelopen jaren verschillende Microsoft-specialisten in Europa over. Nu presenteren de organisaties zich als één.

Het doel van de stap is groei. CRM Partners, Pulse en meerdere Microsoft Dynamics- en Microsoft 365-specialisten werken al langer samen om diensten te verlenen in Europa. Eerder onder dezelfde holding, nu met dezelfde merknaam.

Marktleiderschap

Een woordvoerder stelt dat Fellowmind Europees marktleiderschap beoogt op het gebied van Business Applications, Cloud Infrastructure, Data & Analytics en Modern Work. Daarbij staat de dienstverlening van Microsoft-technologie voor cloudinfrastructuur, ERP, CRM, business intelligence en workplacesoftware centraal.

Emiel Putman, oprichter van CRM Partners en Fellowmind, deelt blijdschap over de samenkomst. “We focussen ons op het grotere plaatje en omarmen de persoonlijke dimensie van technologie.”

Een woordvoerder vult aan dat de laatstgenoemde persoonlijkheid zich in lokale dienstverlening uitdrukt. Het merk is globaal, maar in de praktijk verleent Fellowminds consultancy- en IT-diensten op een nationaal niveau. Op dit moment opereert de organisatie hoofdzakelijk in Nederland, Denemarken, Finland, Duitsland, Zweden en Polen.