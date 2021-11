AWS introduceert IoT RoboRunner voor robotomgevingen

AWS heeft tijdens zijn re:Invent 2021-event een preview gelanceerd van zijn dienst IoT RoboRunner. Hiermee wil de techgigant zich richten op de markt voor het beheer van grootschalige robotnetwerken, zoals in fabrieken. Ook wordt hiervoor het incubatorprogramma AWS Robotics Startup Accelerator geïnitieerd.

IoT RoboRunner maakt het mogelijk applicaties te ontwikkelen en uit te rollen die diverse groepen en soorten robots met elkaar laten samenwerken. Hiermee wordt dan orde gebracht in de chaos van de diverse besturingssystemen, controlesystemen, dataformaten, data repositories en programmeerwerk die het gebruik van robotsystemen van diverse leveranciers met zich meebrengt.

AWS IoT RoboRunner geeft klanten de mogelijkheid robots en bestaande automatiseringssoftware makkelijker aan te sluiten op hun robotnetwerk en het hele beheerproces te orkestreren. Ook zorgt de oplossing ervoor dat data van ieder type robot wordt gecombineerd en dat gestandaardiseerde datatypes als fabriek, locatie en robottaak in een centrale omgeving worden verzameld.

Dit moet het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe applicaties voor robotbeheertaken bespoedigen. Denk daarbij aan oplossingen voor het toewijzen van werkzaamheden en het leveren van meetgegevens en KPI’s aan beheerdashboards.

Beschikbaar in twee regio’s

AWS IoT RoboRunner is niet de enige oplossing die de genoemde functionaliteit kan bieden. Ook aanbieders als Freedom Robotics en Exotec brengen dit soort diensten op de markt. De kracht van AWS IoT RoboRunner ligt in de combinatie die het kan vormen met al zijn andere diensten. De AWS IoT RoboRunner-dienst is nu beschikbaar in de AWS-regio’s US East (N. Virginia) En Europa (Frankfurt).

AWS Robotics Startup Accelerator-initiatief

AWS wil meer aandacht aan robotics besteden, blijkt ook uit de lancering van het AWS Robotics Startup Accelerator-initiatief in samenwerking met MassRobotics. Binnen dit programma gaat de techgigant startups op het gebied van robotics ondersteunen. Denk aan het ontwikkelen van roboticstoepassingen, het bouwen van prototypes, het uitvoeren van testen en het commercieel aan de man brengen van deze robottoepassingen. Verder moeten startups via dit programma toegang krijgen tot de klanten van AWS.

