Kasten K10 verkrijgbaar op nieuwe AWS Marketplace

Kasten K10 is beschikbaar op de nieuwe AWS Marketplace for Containers Anywhere. AWS Marketplace-gebruikers kunnen daardoor voortaan snel het Kubernetes datamanagementplatform kopen en licenties ervoor aanschaffen.

Kasten by Veeam ontwikkelt Kasten K10. De oplossing stelt gebruikers in staat om Kubernetes apps te backuppen en herstellen. Kasten K10 is gecontaineriseerd, rolt uit in Kubernetes clusters en herkent de gecontaineriseerde applicaties en dependencies die daartoe behoren automatisch. Opvolgende disaster recovery is te managen via een dashboard, Kubernetes API’s en REST API’s. Nu maakt Kasten by Veeam bekend dat Kasten K10 beschikbaar is op de AWS Marketplace for Containers Anywhere.

AWS Marketplace for Containers Anywhere

AWS introduceerde de Marketplace for Containers Anywhere zeer recentelijk op AWS re:Invent 2021. Het platform omvat een selectie van gecontaineriseerde third-party apps. De gemene deler is compatibiliteit met Amazons containerdiensten: Amazon Elastic Container Service, Elastic Kubernetes Service en EC2. Apps zijn direct vanuit de marktplaats uit te rollen in een Kubernetes cluster naar keuze, gehost in AWS-cloudomgevingen of on-premises.

Ondersteuning voor on-premises is de onderscheidende factor. Soms is het noodzakelijk om een Kubernetes cluster van de cloud naar on-premises te spiegelen of migreren, bijvoorbeeld omreden van beleid of latency. Amazon Elastic Container Service (ECS) maakt het voor AWS-klanten mogelijk. Het probleem is dat er licenties op gecontaineriseerde apps kunnen rusten. Elke vorm van deployment voegt kosten en administratieve lasten toe. ECS ontzorgt de technische benodigdheden voor een on-premises deployment, maar waagt zich niet aan de uitdaging van licentiebeheer. De nieuwe AWS Marketplace for Containers Anywhere wél. Gecontaineriseerde apps zijn in meerdere vormen uit te rollen, zonder de complexiteit van licenties onbeheersbaar te maken.

Kasten K10 is een van de laatstgenoemde apps. Het toetreden tot AWS Marketplace for Containers Anywhere maakt de gecontaineriseerde backup-oplossing een sterke optie voor organisaties die hun clusters en containers met AWS-oplossing beheren.

