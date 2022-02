Citrix en TIBCO fuseren

Investeringsmaatschappijen Evergreen Coast Capital (dochter van Elliott Management) en Vista Equity Partners nemen Citrix over. De overnemende partijen laten Citrix fuseren met TIBCO.

Beide investeringsmaatschappijen waren de laatste tijd bezig zijn op de kapitaalmarkt voor een lening voor de financiering. Het gaat hierbij om een bedrag van ongeveer 16,5 miljard dollar (14,74 miljard euro). Het betreft 104 dollar per aandeel Citrix, een premie van 30 procent.

Eerder probeerde Vista Equity Partners een soortgelijke fusie te realiseren tussen TIBCO en Blue Prism, maar dat ging niet door.

Langlopend overnameproces

Beide investeerders zijn al een aantal maanden bezig met de overname van Citrix. Citrix kijkt op zijn beurt naar heroriëntatie van de activiteiten of een mogelijke spin-off. Dit vanwege de tegenvallende resultaten. Zo wist het bedrijf nauwelijks voordeel te behalen uit de recente grote vraag naar technologie voor werken op afstand vanwege de pandemie.

Wanneer beide investeringsmaatschappijen Citrix overnemen, staat het bedrijf ingrijpende veranderingen te wachten. Naast de fusie met TIBCO, zou de activistische investeerder Elliott Management Group misschien het management willen vervangen.

Reactie Citrix

“De combinatie van TIBCO met Citrix is een doorbraak. In de afgelopen drie decennia heeft Citrix zichzelf gevestigd als een leider op het gebied van werken op afstand. Citrix biedt veilige en betrouwbare toegang tot alle applicaties en gegevens die werknemers nodig hebben om waar dan ook hun werk te doen. Samen met TIBCO’s oplossingen op het gebied van connected intelligence kunnen we ons digitale workspace-platform versterken en de resultaten die we onze klanten helpen te bereiken verbeteren”, aldus Tim Minahan, Executive Vice President van Business Strategy bij Citrix.

“Wij geloven dat verdergaan als private onderneming de beste weg vooruit is voor onze aandeelhouders, klanten en medewerkers. Als private onderneming zal Citrix meer financiële en strategische flexibiliteit hebben om te investeren in kansen voor snelle groei die innovatie stimuleren en onze overgang naar een bedrijf met voorspelbare groei en sterke winstmarges versnellen”, verduidelijkt Minahan.

