VMware verwijdert Converter uit portfolio, lanceert tool voor Tanzu

VMware vCenter Converter is niet langer beschikbaar. VMware verwijderde de downloadlink van de software naar aanleiding van onduidelijke securitydreigingen.

VMware vCenter Converter werd ontworpen om fysieke systemen automatisch naar een virtuele machine om te zetten. De meest recente update vond in in 2019 plaats. Sindsdien wordt de software niet meer door VMware ondersteund. Dat spoorde de organisatie aan om de downloadlink van de productpagina te verwijderen.

Volgens de organisatie heeft Converter securityproblemen. Het verwijderen van de software blijkt waardevoller dan de ontwikkeling van een patch. “We nemen een preventieve maatregel om on ze klanten te beschermen tegen verouderde technologie”, verklaart de organisatie. “VMware Converter is niet langer in lijn met onze securitynormen.”

Tanzu en Application Transformer

Op de dag na de verwijdering van VMware Converter lanceerde VMware de ‘Application Transformer’. De software is te gebruiken om apps in vm’s te scannen op problemen die opgelost moeten worden om de apps te containeriseren. Zo helpt de tool bij het migreren van vm’s naar containers in VMware Tanzu Kubernetes Grid, een Kubernetes managementdienst.

De timing van Application Transformer — een dag na de verwijdering van Converter — valt op. VMware investeert steeds meer in containerisering. Die focus gaat mogelijk ten koste van VMware vSphere en vCenter. Volgens VMware wordt Converter “na verloop van tijd” opgevolgd door een nieuwe oplossing. De releasedatum is onbekend.

