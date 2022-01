VMware maakt Tanzu Application Platform algemeen beschikbaar

VMware heeft zijn ontwikkelplatform op basis van Kubernetes, VMware Tanzu Application Platform, algemeen beschikbaar gemaakt. Met het platform kunnen ontwikkelaars makkelijker applicaties die op Kubernetes draaien bouwen.

Het algemeen beschikbaar gemaakte applicatieplatform werd in september vorig jaar als bèta uitgebracht, maar kan vanaf nu door iedere ontwikkelaar worden gebruikt. Het VMware Tanzu Application Platform is een toolkit voor het moderniseren van applicaties met verschillende tools. De tools stellen ontwikkelaars in staat op het containerplatform Kubernetes gebaseerde applicaties te bouwen, uit te rollen en te beheren. De met het platform gebouwde applicaties kunnen zo makkelijk worden uitgerold naar diverse (multi)cloudomgevingen of naar on-premise Kubernetes-clusters.

Diverse functionaliteit

Volgens VMware brengt het platform developers ook meer snelheid in het ontwikkelen van nieuwe en bestaande applicaties. Hiervoor beschikt het VMware Tanzu Application Platform over voorgeconfigureerde templates voor cloud-native platforms. Deze templates worden ook wel App Accelerators genoemd.

Het platform beschikt daarnaast over een consistente user interface voor het importeren van diensten en API’s in een enkele portal voor een betere doorzoekbaarheid en integratie met andere apps. Ook biedt het VMware-platform ontwikkelaars betere toegang tot tooling voor snelle iteratie en debuggen van code.

Overige use cases

Verder is VMware Tanzu Application Platform geschikt voor het opzetten en beheren van werkzaamheden op het gebied van data security, compliance en procesautomatisering, modern software-ontwerp, microservices en schaalbaarheid.

Tip: VMware lanceert bèta van applicatieontwikkelplatform voor Kubernetes