Mendix lanceert product lifecycle management SaaS voor mode-industrie

Mendix introduceert PLM for Fashion and Retail. Het SaaS-platform biedt een oplossing voor elke stap van de product lifecycle: productontwerp, productie, marketing en verkoop.

Mendix ontwierp PLM for Fashion and Retail in samenwerking met CLEVR. Het resultaat is een low-code SaaS-oplossing voor product lifecycle management in de mode-industrie.

Het platform biedt tools voor 3D-ontwerpers. Data wordt vanaf de eerste ontwerpfase centraal opgeslagen, zodat alle teams, afdelingen en organisaties in elk stadium van de product lifecycle aan hetzelfde product werken. Dit geldt voor metadata (bijvoorbeeld stuklijsten) en daadwerkelijke 3D-ontwerpen. In theorie hoeft een organisatie nooit fysieke prototypen te produceren om een ontwerp met vendoren of medewerkers te delen.

Een van de functies draait automatische productafbeeldingen op basis van 3D-ontwerpen uit. Effectief voor marketeers, aangezien er niets gefotografeerd hoeft te worden om afbeeldingen voor social media en webshops te voorzien.

Duurzaamheid

De centrale opslag van data maakt het mogelijk om op afstand aan precies dezelfde producten te werken. Ook kan de metadata van een product tijdens de marketingfase gemakkelijk bij een vendor aangeleverd worden. Denk aan SKU’s en afmetingen.

Een organisatie hoeft geen kleding te produceren totdat de kleding daadwerkelijk wordt verkocht, wat materiaal en daarmee uitstoot bespaart. De oplossing is vanaf vandaag op aanvraag beschikbaar.

Tip: Waarom promoveert Mendix de CFO tot CEO?