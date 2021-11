Waarom promoveert Mendix de CFO tot CEO?

Derek Roos, de oprichter en CEO van Mendix, heeft besloten het stokje door te geven en stopt bij Mendix. Drie jaar geleden verkocht Roos samen met zijn medeoprichters het bedrijf aan Siemens. Nu is het moment gekomen voor Roos om te stoppen. Zijn rol wordt overgenomen door de CFO van Mendix, Tim Srock, een man die zijn carrière vrijwel volledig te danken heeft aan Siemens en daarna bij Mendix. De vraag is natuurlijk: is dit een goede zet?

Managementwisselingen zoals deze worden door onze redactie niet heel vaak beschreven, omdat er vaak niet echt een verhaal in zit. Het zijn poppetjes die verschuiven, daar zit vaak geen verhaal in, behalve het nieuws dat er iets veranderd. We volgen Mendix al enkele jaren op de voet, kennen het bedrijf goed en hebben Roos ook meerdere malen gesproken. Toch zagen we ook hier in eerste instantie niet echt een verhaal toen we gevraagd werden voor een interview met Roos en opvolger Srock. Na het bekijken van Srock zijn profiel veranderde dat echter.

Srock is sinds de overname van Mendix door Siemens alweer bijna drie jaar CFO bij Mendix. Hij is door Siemens direct na de overname naar voren geschoven om de financiële positie van Mendix te versterken. Nu wordt hij op 1 januari, als hij 3 jaar CFO is, gepromoveerd tot CEO. Dat vinden wij bijzonder.

Een CFO in een CEO rol

Wij zijn geen grote fan van CFO’s in een CEO rol. We gaan niet stellen dat het nooit kan werken, want er zijn ongetwijfeld voorbeelden van goede situaties. We denken dan aan bedrijven die er financieel slecht voor staan en waar de marges te klein zijn geworden. Het gaat dan in elk geval om een situatie waar de financiële basis hersteld moet worden. Echter is dat bij Mendix niet het geval. De afgelopen zes maanden zag het bedrijf een groei van meer dan 70 procent. Financieel gaat het dus erg goed bij Mendix.

Uiteindelijk denkt een CFO vooral analytisch en cijfermatig. Hoe kunnen marges worden vergroot, kosten worden verlaagd en kan hetzelfde werk ook met minder mensen? Moeten we zoveel marketing doen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Als we kijken naar Mendix zien we een innovatief bedrijf dat medeverantwoordelijk is voor het definiëren van low-code. Inmiddels zijn veel bedrijven op die low-code trein gesprongen, de concurrentie wordt alsmaar groter. Bedrijven als Google, Microsoft, ServiceNow, Salesforce werken allemaal aan low-code.

Het antwoord van Mendix de afgelopen jaren was blijven innoveren. Zorgen dat je voorop blijft lopen, dat je een all-in-one low-code platform kan bieden dat overal werkt en in elke situatie inzetbaar is. Daarna volgde Mendix met een specialisatie in bepaalde industrieën. Dit is wat ons betreft een goede strategie, zorgen dat je blijft innoveren en een voorsprong houdt. Er zijn helaas teveel voorbeelden van bedrijven die met een CFO aan het roer de innovatie in het bedrijf zagen verdwijnen. Een creatieve tech CEO wil snel innoveren. Een CFO is op zijn beurt meer berekend en denkt langer na over overnames en strategische keuzes. Het gevolg: beslissingen worden te laat genomen.

Het is de vraag of Mendix dit lot ook staat wachten

We besloten het de heren te vragen, we hadden immers een interview met beide heren. We hebben onze visie omtrent CFO’s die CEO worden uitgelegd en gevraagd hoe zij dit zien. Roos geeft aan onze gedachtegang te snappen, maar vindt de situatie met Mendix toch echt anders.

Om te beginnen vindt hij zichzelf niet zozeer een creatieve technische CEO die je vaak ziet bij techbedrijven. De Mendix-oprichter ziet zichzelf vooral als een klantgerichte CEO. Roos zegt: “Ik ben geen developer, ik had Johan den Haan, CTO bij Mendix, en Roald Kruijt, medeoprichter bij Mendix, voor de technische zaken.”

Verder laat Roos weten dat hij Srock niet ziet als een CFO die Mendix gaat runnen. Roos ziet Srock niet als een typische CFO. Srock is ook al drie jaar medeverantwoordelijk voor de strategie en voor overnames. De Mendix-oprichter ziet in Srock vooral iemand die de visie en ambitie heeft om van Mendix een miljardenbedrijf te maken. Ook Srock zal voor de technische zaken kunnen terugvallen op Johan den Haan.

Srock zelf stelt dat hij de afgelopen jaren meer heeft gedaan dan enkel de CFO rol bekleden. Zo stelt hij verantwoordelijk te zijn geweest voor finance, IT, legal en de strategie van Mendix. Srock stelt dat drie tot vier strategische beslissingen uit zijn koker komen. Zo noemt hij onder meer de overname van Timeseries eerder dit jaar, maar ook het uitbouwen van de marketplace, het enablen van het ecosysteem met partners, het internationaal uitbreiden van Mendix en het verbeteren van de inkomstenbronnen. Verder bevestigt Srock wat Roos zei: zijn doel is om met Mendix een omzet van een miljard te realiseren. Ook laat hij weten te vertrouwen op het team dat verantwoordelijk is voor het technische gedeelte.

De benoeming van Srock als CEO door Siemens

Srock lijkt dus al een grote rol te hebben bekleed binnen Mendix in de afgelopen drie jaar. Daarvoor krijgt hij nu ook de rol als CEO. Een van de andere zaken die we niet onbesproken konden laten is de totstandkoming van Srock als CEO. Als we namelijk naar het CV van Srock kijken, dan zien we dat hij zijn hele leven min of meer bij Siemens heeft gewerkt. Is hij door Siemens naar voren geschoven?

Roos laat weten dat technisch gezien Srock wordt benoemd door de Head of Software van Siemens. Roos laat echter ook weten dat het zijn advies was aan Siemens om Srock de CEO te maken. Hij is drie jaar lang betrokken geweest bij Mendix, heeft het bedrijf zien groeien van 500 tot meer dan 1400 werknemers, kent de cultuur, de ambitie en de mensen. Volgens Roos is Srock de ideale kandidaat om hem op te volgen en Mendix te laten groeien.

Roos stelt dat hij met veel plezier Mendix heeft gebracht waar het nu is, maar dat het mogelijk een andere skillset vereist om de volgende groeifase in te gaan. Hij weet niet of hij die bezit. Daarnaast laat hij weten Mendix toch wel als zijn kindje te zien, en dat niet zomaar over te willen laten aan iemand waar hij geen vertrouwen in heeft. Daarmee laat hij ook meteen weten dat het zijn persoonlijke keuze was om te stoppen als CEO. Het was geen opgelegd mandaat van Siemens of iets dergelijks. Roos stelt verder dat Siemens juist alle vrijheid geeft aan Mendix om zelfstandig te opereren. Wel heeft Siemens het bedrijf ondersteund met specifieke industriekennis en financiële middelen om Mendix te laten groeien. Siemens wil op zijn beurt juist leren van Mendix, hoe het meer kan opereren als een techbedrijf en innovatie sneller kan toepassen.

De toekomst zal uitwijzen wat voor CEO Srock is

Uiteindelijk kunnen wij niet meer doen dan de voor de hand liggende vragen stellen, die bij elke klant en partner zal spelen na het bekijken van het profiel van Srock. Het mag duidelijk zijn dat Roos en Srock van mening zijn dat Mendix op de huidige voet zal verder groeien en innoveren. Als het goed is komt er dus geen standaard CFO-profiel aan het roer, die gaat snijden in innovatie, marketing en mensen of die gaat proberen de marges te vergroten door bijvoorbeeld de prijzen te verhogen of de omzetverdeling te wijzigen.

Ook voor mensen die bij Mendix werken zullen deze antwoorden bemoedigend zijn, al zullen die Srock al wel kennen en beter weten. De komende jaren gaan we zien hoe Mendix zich ontwikkelt en of Srock zich weet te ontwikkelen als een goede volwaardige tech CEO, want uiteindelijk is het zijn eerste CEO-functie.