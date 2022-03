Salesforce boekt megaomzet in 2021

Salesforce heeft in 2021 een megaomzet in de boeken kunnen bijschrijven. In de categorie abonnementen en ondersteuning wist de techgigant in veel marktsegmenten een omzet te behalen van meer dan een miljard dollar.

In 2021 wist Salesforce een totale omzet van bijna 24 miljard euro (26,49 miljard dollar) te boeken. Dit is 25 procent meer dan in 2020. Vooral de business unit Subscription and Support boekte een flinke omzet. In 2021 genereerde dit bedrijfsonderdeel een totale omzet van 6,83 miljard dollar, 25 procent meer dan in 2020. Hiermee was deze business het meest verdienende bedrijfsonderdeel.

Het bedrijfsonderdeel Professional Services and Other boekte in het afgelopen jaar een totale omzet van ruim 500 miljoen dollar. Het betreft 17 procent meer dan in 2020.

Omzet uit specifieke marktsegmenten

Opvallend is dat de specifieke marktsegmenten in de business unit Subscription and Support in het afgelopen jaar allemaal een omzet van meer dan 1 miljard dollar wisten te boeken. Het segment Service boekte met 1,7 miljard dollar, 18 procent meer dan in 2020, de meeste omzet.

Het segment Sales noteerde een groei van 17 procent en kent een omzet van 1,6 miljard dollar. Het Platform and Other-segment boekte een omzet van ongeveer 1,4 miljard dollar. Dit segment noteerde met 53 procent de meeste groei. De segmenten Data en Marketing and Commerce boekten in 2021 respectievelijk een omzet 1,1 miljard dollar en 1 miljard dollar.

Grotere behoefte aan Salesforce-producten

Volgens Saleforce is de groei van de omzet in het afgelopen jaar vooral te danken aan de sterk toegenomen vraag van klanten naar cloud- en CRM-producten. Voor veel bedrijven is volgens Salesforce het Customer 360-platform essentieel voor de bedrijfsvoering. De stek gegroeide omzet in het marktsegment Platform and Other is volgens de Salesforce vooral te danken aan de overname van de collaborationtool Slack.

Dit jaar heeft Salesforce naar eigen zeggen nog geen overnames op de rol staan. Wel wil het bedrijf de komende tijd de functionaliteit van Slack in zijn andere oplossingen integreren.

