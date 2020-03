Google maakt premium G Suite-features tijdelijk gratis

Google geeft gebruikers tijdelijk gratis toegang tot Enterprise-features van G Suite. Hiermee wil het bedrijven en scholen ondersteunen bij het thuiswerken, nu verschillende organisaties besluiten hun personeel en leerlingen thuis te laten werken wegens het coronavirus.

Gebruikers van G Suite en G Suite for Education zullen tot en met 1 juli 2020 gebruik kunnen maken van de functionaliteiten van de Enterprise versie. Daaronder vallen onder andere het kunnen houden van een grotere meeting (maximaal 250 mensen) en livestreaming (tot 100.000 kijkers) met Hangouts Meet. De meetings kunnen tevens worden opgenomen en opgeslagen in Google Drive, zodat ze later terug te kijken zijn.

Google speelt daarmee in op de problemen die zijn ontstaan vanwege de uitbraak van het coronavirus: veel bedrijven sporen medewerkers aan om vanuit huis te werken, terwijl ook scholen hun deuren sluiten. Om toch nog belangrijke meetings te houden (of lessen te geven), zou G Suite for Enterprises een handige optie zijn, zo meent Javier Soltero (VP van G Suite) in de blogpost van Google:

“Wij willen ons steentje bijdragen aan het productief en connected blijven van medewerkers, leraren en studenten die vanwege het coronavirus steeds meer vanuit huis werken”, aldus Google.

Het beschikbaar stelen van de premium functies geeft Google ook een mogelijkheid om meer gebruikers voor zich te winnen in de strijd tegen diensten van Amazon en Microsoft. Beide partijen zijn namelijk concurrenten als het gaat om de cloud-business, waar G Suite onder valt.