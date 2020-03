Slack introduceert groot redesign met nieuwste update

De aankondiging van een aanzienlijk op de schop gegaan redesign van Slack kwam al enige tijd geleden, de daadwerkelijke release van de update volgt nu. Vandaag wordt het begin gemaakt in het uitrollen van de dienst met extra functies.

Met de nieuwste versie van Slack hopen de ontwikkelaars dat de workflow overzichtelijker en soepeler verloopt, doordat gebruikers bepaalde gesprekken kunnen ordenen in aparte folders. Daarnaast moet ook het navigeren door beschikbare chatkanalen makkelijker gaan dan voorheen, waardoor grotere organisaties meer nut ondervinden van de dienst die concurreert met Microsoft Teams.

Vooral voor grotere organisaties zijn een aantal van de nieuwe features nuttig: het ordenen van gesprekken én chatkanalen in folders zou een ophoping van chats voorkomen. Daarnaast kan de admin van een kanaal ook extensies voor Slack van andere partijen toevoegen aan specifieke secties.

Third-party extensies

Third-party extensies voor Slack kunnen nu makkelijker worden bekeken (en worden opgezocht), met daarnaast een uitgebreider menu voor shortcuts om mensen, gesprekken of keywords te vinden. Daarbovenop is er ook een compose-menu toegevoegd, waarin een bericht kan worden geschreven en daarna pas aan een kanaal of persoon hoeft toegewezen te worden.

In de komende weken zullen meer apps voor Slack toegankelijk worden gemaakt via shortcuts, om het collaboration-werkproces op die manier nog meer te versnellen.