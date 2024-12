Laatste grote Windows-update van dit jaar staat voor de deur

Een grote Patch Tuesday-update voor Windows 11 24H2 staat voor de deur. Men plant ingrijpende wijzigingen voor de laatste beveiligingsupdate van 2024, die ook veel nieuwe functies introduceert.

De Windows 11 24H2-update van december bevat verbeteringen zoals ‘jump lists’ in het Startmenu en een compactere systeemvakindeling met nieuwe lay-outopties. Dit naast verbeteringen aan dynamische verlichting en meer. Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe functies die in december beschikbaar komen. Dit alles meldt Windows Latest.

En wellicht ten overvloede: Patch Tuesday vindt altijd plaats op de tweede dinsdag van de maand, deze keer op 10 december dus.

Vereenvoudigd systeemvak

De huidige implementatie van de datum- en tijdsweergave neemt te veel ruimte in beslag. Daarom komt er in Windows een optie om dit compacter te maken. Je kunt een verkorte datum- en tijdsweergave instellen in het systeemvak door in de instellingen de optie ‘Afgekorte tijd en datum weergeven’ te selecteren. Het nieuwe ontwerp neemt aanzienlijk minder ruimte in als je de seconden niet weergeeft in de systeemtijdklok.

‘Jump lists’

Als je met de rechtermuisknop op een pictogram in de taakbalk klikt, verschijnt een menu dat Microsoft een ‘jump list’ noemt. In de komende update kun je een item in de jump list starten met beheerdersrechten.

Je moet echter op de Shift + Enter-toets drukken terwijl je op het item klikt om het te openen. Er is geen extra submenu voor deze functie zonder toetsencombinatie. Het Startmenu toont ook een jump list voor ondersteunde systeemapps zoals de Taakbalk, met extra opties zoals screenshots en timers.

Dynamische verlichting

Met Dynamische Verlichting kun je lichteffecten aanpassen voor ondersteunde apparaten met RGB. Je hebt geen aparte app nodig voor elk apparaat. Als er geen verbonden en ondersteunde RGB-apparaten beschikbaar zijn, wordt een banner weergegeven.

Voorheen waren alle opties zichtbaar, ook als ze geen effect hadden op niet-ondersteunde apparaten. Nu worden deze opties grijs weergegeven als er geen apparaten zijn.

Taakbeheer bij Windows

De schijflabels in het tabblad ‘Prestaties’ van Windows tonen straks het type en andere details. Het wordt daardoor eenvoudiger om het bustype (NVMe of SATA) van SSD’s en HDD’s te identificeren die op een Windows 11-pc zijn geïnstalleerd.

Deze optie werd voor het eerst opgemerkt in een Insider-build in september en wordt nu geïntroduceerd in de volgende update. Daarnaast is ondersteuning toegevoegd voor donkere modus en tekstschaalbaarheid in de dialoogvensters ‘Verbinding verbreken’ en ‘Afmelden’.