Apple en Google brengen volgende week contact traceer API uit

De eerste versie van Apple en Google’s API om mogelijke contact met corona besmette personen te traceren komt volgende week beschikbaar. Dit blijkt uit een gesprek tussen Apple CEO Tim Cook en Thierry Breton, Europees Commissaris voor de Interne Markt.

Breton deelde een foto van zijn bureau waar op te zien valt dat hij een videogesprek met Cook heeft. Breton zei tegen het Franse dagblad Les Echos dat Tim Cook hem heeft verteld dat de API op 28 april beschikbaar komt voor softwareontwikkelaars. Volgens Breton heeft hij nog eens benadrukt dat de apps anoniem, vrijwillig, transparant, tijdelijk en vooral veilig moesten zijn.

Samenwerking tussen Apple en Google

Apple en Google kondigen eerder deze maand aan dat zij samen aan het contact opsporingssysteem werken. Een samenwerking die voorheen bijna ongekend leek. Het systeem zal op zowel iOS als Android werken en gebruikt willekeurige ID’s, die niet aan de daadwerkelijke gebruikersgegevens zijn verbonden, om te communiceren met gebruikers waarbij bevestigd is dat zij het coronavirus met zich mee dragen. Het systeem is gedecentraliseerd en verzamelt volgens de twee partijen nooit geografische gegevens om er voor te zorgen dat de individuele privacy gewaarborgd blijft.

De reden voor de ongebruikelijke samenwerking tussen Apple en Google ligt in het gezamenlijke belang om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken.

Hoe wordt het systeem ingevoerd?

De uitrol van het systeem gebeurt in twee delen: ten eerste wordt de API beschikbaar gesteld aan de ontwikkelaars. Door de statement van Breton weten we nu dat de API op 28 april beschikbaar is voor softwareontwikkelaars. Oorspronkelijk werd er gesproken over een release halverwege mei, maar gebaseerd op het gesprek tussen Breton en Cook hebben de bedrijven er meer vaart achter gezet. Dat is logisch, gezien het traceren van contacten vitaal is om beter te begrijpen hoe en wanneer social distancing-maatregelen moeten worden aangepast of versoepeld.

Het tweede deel van het plan is het uitgeven van een systeemupdate om het traceren van contacten op een OS-niveau in te bouwen. Er wordt gebruik gemaakt van een opt-in-systeem voor het traceren van contacten. Smartphones met zowel iOS als Android kunnen met deze functie zelf kiezen om deel te nemen aan het traceren van contacten met mogelijke coronabesmettingen. Ongeacht of ze specifieke landelijke applicaties voor het traceren van contacten hadden geïnstalleerd. Apple en Google verduidelijkten wel dat gebruikers nog steeds gevraagd zouden worden om contact te blijven onderhouden met de lokale overheid om de noodzakelijke stappen te volgen, mocht een gebruiker bericht krijgen van de applicatie dat ze mogelijk contact hebben gehad met iemand besmet met het coronavirus. Deze tweede fase van het plan wordt pas later dit jaar verwacht.

Wereldwijd zijn er al talloze systeem voor het traceren van contacten in ontwikkeling of worden al geïmplementeerd. Een gemeenschappelijke app die het mogelijk maakt dat deze systemen onderling kunnen communiceren en die een brede deelname mogelijk maakt, zou een goede toevoeging zijn. Zowel Google en Apple hebben eerder deze maand al online data gepubliceerd wat het effect is van lockdowns op de samenleving.

Lees ook: Overheid moet opnieuw beginnen met corona-apps, publieke opinie op het spel.