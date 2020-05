Poly lanceert Blackwire 8225 headset met active noise-cancelling

Poly’s nieuwe Blackwire 8225-headset beschikt over active noise-cancelling om omgevingsgeluid te filteren en is geïntegreerd met Teams. De plug-and-play USB headset is gericht op het verminderen van afleidingen op de werkplek.

De nieuwe Blackwire 8225 is een simpele USB-headset voor calls, zowel thuis als op kantoor. De headset heeft drie nieuwe active noise-cancelling (ANC) opties om achtergrondgeluiden drastisch te verminderen. Deze functionaliteit is misschien niet ideaal, aangezien het design van de headset gericht is op on-ear in plaats van over-ear wat noise-cancelling effectiever maakt.

Naast de noise-cancelling headphones beschikt de Blackwire 8225 ook over een noise-cancelling microfoon die gebruikmaakt van Poly’s eigen Acoustic-fence technologie. Deze technologie vermindert automatisch storende achtergrondgeluiden, zoals pratende mensen en blaffende honden, zodat alleen de stem van de gebruiker helder overkomt.

Microsoft Teams

Ook komt de Blackwire 8225-headset met ondersteuning voor Microsoft Teams. De headset heeft een speciale Teams-knop die rechtstreeks toegang geeft tot de desktopapplicatie, zodat gebruikers snel en eenvoudig kunnen deelnemen aan vergaderingen en andere calls. Naast Teams is de headset ook gewoon compatibel met andere bekende videoconferentieplatformen zoals Zoom en Skype.

De headset is te beheren vanuit de aanvullende SaaS-oplossing Plantronics Manager Pro. Met deze oplossing kunnen IT-teams op een afstand nieuwe firmware installeren, taalvoorkeur instellen en nagaan of de werknemers de headset effectief gebruiken.

De Poly Blackwire 8225 komt in verschillende versies, zoals klassieke USB A-modellen of de nieuwere USB C-modellen. Ook hebben sommige headsets geen Microsoft Teams-integratie. De adviesprijs is standaard 210 dollar (187 euro).

Tip: VoIP voor bedrijfsleven ontwikkelt zich steeds verder