Anywhere 365 is met groei bezig en heeft daardoor het Nederlandse PeterConnects gekocht. Het is de derde overname in acht maanden tijd: eerder kocht het Interchange (Microsoft Teams en Azure-expert) en IQ Messenger (IoT-platform voor de gezondheidszorg).

Door de aanschaf van PeterConnects kan het bedrijf zijn diensten Receptionist for Cisco Webex Calling en Attent Console voor Microsoft Teams en Broadworks verder uitbreiden en verfijnen met als doel dat de communicatie met klanten efficiënter wordt.

Anywhere 365

Anywhere 365 wil een oplossing bieden voor bedrijven die hun receptie graag sneller willen maken. PeterConnects moet ze daarbij gaan helpen. Het heeft namelijk communicatiewidgets en een interface ontwikkeld waardoor Receptionist for Webex Calling handiger wordt.

Telefoontjes die binnenkomen kunnen er sneller door worden afgehandeld. De informatie over de beller wordt direct ingeladen, telefoontjes zijn makkelijk te verslepen naar een ander persoon en je kunt collega’s via dit systeem belherinneringen sturen.

PeterConnects

De CEO van PeterConnects, Lucas de Clercq, wordt binnen Anywhere 365 de nieuwe directeur Reception and Attendant Productivity. PeterConnects is een bedrijf uit Maassluis dat een aantal producten heeft ontwikkeld om de telefonische aanwezigheid van bedrijven te verbeteren en efficiënter te maken.

PeterConnects Attendant is hier een voorbeeld van. Hiermee worden mensen die het telefonieverkeer regelen binnen organisaties (zoals receptionisten) geholpen, omdat ze met deze software efficiënter kunnen werken. Hierdoor zijn klanten eerder geholpen.

Mede dankzij deze aankoop heeft het IT-bedrijf de landen waarin het kantoren heeft uitgebreid. Er zijn nu Anywhere 365-kantoren in de Verenigde Staten, Canada, Nederland, Belgie, Frankrijk, Duitsland, Singapore en het Verenigd Koninkrijk.