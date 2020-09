Zoom voegt tweestapsverificatie toe aan alle accounts

Videoconferencing-app Zoom heeft de optie om tweestapsverificatie (2FA) aan te zetten in accounts toegevoegd voor alle gebruikers van de mobiele en dekstop versie. Voorheen was de functie alleen beschikbaar voor de webversie van de app.

Met 2FA krijgen gebruikers een extra laag beveiliging voor hun account, door niet alleen een wachtwoord in te moeten vullen. Veelgebruikte authenticator-apps als Google Authenticator en FreeOTP worden ondersteund door Zoom. Daarnaast is het ook mogelijk om een telefoonnummer toe te voegen waar een SMS of kort telefoongesprek met een code naar wordt toegestuurd.

Zoom laat in de releasenotes weten dat alle gebruikers van de app toegang hebben tot 2FA, dus ook gebruikers met een gratis account. Een andere beveiligingsmaatregel, de introductie van end-to-end encryptie, zou in eerste instantie enkel worden uitgerold voor betalende users. Op die keuze kwam Zoom later terug.

Wie gebruik willen maken van 2FA moet de optie wel handmatig inschakelen in het beveiligingsmenu van Zoom. Admins die een reeks accounts beheren kunnen daar handmatig accounts toevoegen (of verwijderen), net als het toewijzen van 2FA aan de hand van bepaalde rollen of groepen waartoe gebruikers behoren.

Vanwege het thuiswerken door de coronacrisis zag Zoom net als andere conferencing-apps zijn gebruikersaantallen aanzienlijk stijgen. Om dit aan te moedigen kwam Zoom met de nodige verbeteringen, onder meer op het vlak van security.

