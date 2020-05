Zoom loog over aantal dagelijkse gebruikers

De claim dat videoconferencing-app Zoom dagelijks 300 miljoen gebruikers heeft is volgens de makers van de app een foutje geweest. Het daadwerkelijke aantal zou aanzienlijk lager liggen, maar Zoom rekende elke deelnemer aan een videocall als individuele gebruiker.

Eind april liet Zoom weten dat het de grens van driehonderd miljoen dagelijkse gebruikers was gepasseerd, een aanzienlijke mijlpaal voor de app. Eind 2019 had Zoom dagelijks zo’n tien miljoen gebruikers. The Verge constateerde dat een paar dagen na publicatie van de post waarin de mijlpaal werd bekendgemaakt, het noemen van driehonderd miljoen volledig was verdwenen. Navraag resulteerde in het opbiechten van Zoom dat er een onbewust foutje was gemaakt.

Zoom veranderde de tekst later in 300 miljoen dagelijkse calldeelnemers, wat een aanzienlijk verschil is in vergelijking met dagelijkse gebruikers. Een gebruiker kan immers gedurende een dag aan tien calls deelnemen, maar telt maar voor slechts één dagelijkse user.

Ter vergelijking: Microsoft Teams meende eind april de grens van 200 miljoen dagelijkse call-deelnemers gepasseerd te zijn, waartegenover een dagelijks gebruikersaantal van 75 miljoen users stond. Google Meet volgt op een afstand met honderd miljoen call-deelnemers, maar trekt dagelijks naar eigen zeggen 3 miljoen nieuwe gebruikers aan.

Voor Zoom komt het door elkaar halen van de twee termen op een onhandig moment, aangezien de app al geruime tijd onder vuur ligt vanwege de vele beveiligingsproblemen. Daarnaast doet de concurrentie er alles aan om een groter deel van de videoconferencingapp-markt naar zich toe te trekken, met onder andere Facebook (de release van Messenger Rooms) en Google (Google Meet wordt begin deze maand gratis voor iedereen) die inspelen op de problemen van Zoom. Laatstgenoemde maakte er in de aankondiging geen geheim van ‘uitermate goede beveiliging’ te hebben, wat een kleine sneer naar Zoom was.

Tip: De problemen van Zoom op een rij gezet