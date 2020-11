‘Slack-overname door Salesforce ligt op de loer’

Salesforce lijkt van plan te zijn om Slack over te nemen. Het bedrijf zou een bedrag van 17 miljard dollar (14,3 miljard euro) over hebben voor het communicatieplatform. Hiermee zou het de grootste overname door Salesforce ooit worden.

Het gerucht van de overname komt van de Wall Street Journal. De krant schrijft dat de overname binnen enkele dagen al rond zou kunnen zijn, mogelijk wanneer Salesforce zijn kwartaalcijfers van Q3 2020 bekendmaakt.

Waarde

Hoeveel Salesforce precies wil betalen voor Slack, is niet bekend. De schatting van 17 miljard dollar is gebaseerd op de marktwaarde die Slack voor de aankondiging had. Sindsdien is de marktwaarde snel gestegen tot 22 miljard dollar (18,5 miljard euro). Het is overigens niet zeker dat de deal rond is.

Tableau

De overname van Slack zou de grootste overname door Salesforce tot nu toe zijn. Het vorige record was toen het bedrijf in 2019 Tableau overnam. Hiervoor legde het een bedrag van 15,7 miljard dollar (13,9 miljard euro) neer.

Integratie

Salesforce en Slack werken al langer aan integratie van elkaars producten. Eind 2019 kondigde Slack bijvoorbeeld meerdere nieuwe functies aan met het specifieke doel om beter samen te werken met het aanbod van Salesforce.

Slack Technologies

Slack Technologies is een vrij recente speler in de markt. Het begon in 2009 onder de naam Tiny Speck met de ontwikkeling van een computerspelletje, wat geen enorm succes werd. In 2013 bracht het communicatieplatform Slack uit, wat snel aansloeg. Na dat succes veranderde het bedrijf zijn naam in Slack Technologies.

Beide bedrijven hebben nog niet gereageerd de geruchten.