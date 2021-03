Avaya voegt nieuwe AI-functies toe aan Spaces

Avaya heeft een nieuwe update voor zijn collaborationplatform Spaces uitgebracht. De update brengt verbeteringen in de beeld- en geluidskwaliteit en enkele AI-functies met zich mee.

Avaya heeft de wijzigingen in de nieuwe update aangekondigd in een persbericht. Het bedrijf heeft het eenvoudiger gemaakt om telefoongesprekken te starten. Het is mogelijk om te zoeken naar contacten van binnen en buiten een organisatie en ze samen te voegen. Ook kunnen meerdere gelijktijdige gesprekken worden doorverbonden, samengevoegd en beheerd om vergaderen te vereenvoudigen.

API

Verder heeft Avaya api’s aan Spaces toegevoegd om de software te kunnen toevoegen aan bijvoorbeeld CRM-systemen, klantenondersteuning, RPA en meer. Avaya heeft ook de AI verbeterd. Die AI is in staat om sprekers visueel boven de presentatie weer te geven, wat de presentatie boeiender moet maken om te volgen.

Ruisonderdrukking en groepsvergaderingen

Avaya heeft ook aan de ruisonderdrukking gewerkt. Het bedrijf belooft dat zelfs op lawaaiige locaties achtergrondgeluid gefilterd kan worden. Een blaffende hond op de achtergrond zou moeten worden onderdrukt. Zelfs in een open cabriolet of op het strand zou achtergrondgeluid onderdrukt moeten worden. Tot slot heeft Avaya het mogelijk gemaakt om met duizenden deelnemers tegelijk een vergadering bij te wonen, inclusief een ‘concert view’ voor 61 personen.

Composable Enterprise

“We hebben Avaya Spaces ontworpen als een allesomvattend collaboration-platform dat de ‘composable enterprise’ ondersteunt. Het stelt organisaties in staat mee te bewegen met de snelheid van hun klanten en medewerkers”, zegt Michiel Noordermeer, Managing Director Avaya Benelux. “Bedrijven passen zich sneller aan om te voldoen aan de behoeften van de ervaringseconomie. Zij doen dit door over te stappen van eenzijdige software naar flexibelere, op diensten gebaseerde toepassingen. Avaya Spaces maakt deze stap voorwaarts mogelijk. Gebruikers van Avaya Spaces profiteren bovendien van de meest geavanceerde, cloud-gebaseerde AI en een architectuur zonder clients die zorgen voor een uitstekende en gebruiksvriendelijke ervaring.”

Tip: Avaya voegt nieuwe collaboration-features toe aan Spaces