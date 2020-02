Avaya voegt nieuwe collaboration-features toe aan Spaces

Avaya heeft zijn Spaces-tool voorzien van nieuwe features, die de samenwerking onder teams en videovergaderingen verder moeten stimuleren.

De cloud-gebaseerde meeting- en collaboration-tool Avaya Spaces brengt een aantal zaken samen in één oplossing, waaronder spraak, video, taken en het delen van files. Avaya geeft in de verklaring echter aan dat de manier waarop teams omgaan met data, technologie en collega’s verandert in een omgeving van met elkaar verbonden digitale kanalen en communicatiemiddelen. Om dit te stimuleren wordt Avaya Spaces voorzien van een update.

Zo introduceert de nieuwe versie onder meer permanente cloud-ruimtes voor communicatie en meetings, het delen van bestanden en taakverdeling. Er is voortaan ook ondersteuning voor HD-videogesprekken met maximaal 500 gebruikers. Deze gesprekken kunnen opgenomen worden en het delen van content is eveneens mogelijk.

Compatibiliteit

Avaya belooft bij de aankondiging van de update tevens nieuwe integraties met andere tools. Het werkt momenteel al samen met Google, Slack, Office 365, Outlook en Microsoft Teams. Verdere updates zorgen voor meer compatibiliteit met andere Avaya-producten. Zo is er connectiviteit met de Avaya IX Collaboration Unit CU360-hardware, en kunnen admins beheertaken uitvoeren via Avaya Aura en Avaya IP Office.

Focus Avaya

Bij Avaya, van oorsprong vooral een hardware-bedrijf, focust men steeds meer op het vinden van een nieuwe rol in de cloud. Onlangs volgde bijvoorbeeld een samenwerking met RingCentral, een partij die Avaya cloud-technologie zal leveren. Bovendien doet RingCentral een investering van 500 miljoen dollar, om de cloud-focus verder te verstevigen.

Er zijn overigens ook geruchten dat Avaya een overname of fusie staat te wachten. Hierbij wordt er soms zelfs uitgegaan van een fusie met RingCentral.

