Cisco Webex gaat samenwerking aan met wielerploeg Team DSM

Cisco Webex en Team DSM hebben een samenwerking aangekondigd. Cisco Webex wordt de officiële collaborationpartner van de wielerploeg.

De leden van het team, zoals de wielrenners, specialisten en partners, gaan gebruikmaken van Cisco Webex voor communicatie. Ook wil Team DSM de tools van Cisco gebruiken om zijn wereldwijde fans te betrekken. Hiervoor krijgt het team de beschikking over Cisco Webex-apparatuur en -applicaties om samen te kunnen werken in verschillende tijdzones, talen en locaties. Zowel tijdens als buiten wedstrijden wordt er van de tools gebruikgemaakt.

Reacties

Vaughan Klein, Senior Director of Collaboration, Cisco EMEAR, zegt: “Meer dan ooit tevoren maken samenwerkingstechnologieën zoals Webex het mogelijk om sport hybride te maken door een brug te slaan tussen persoonlijke en virtuele ervaringen, door teams van wereldklasse zoals Team DSM te ondersteunen in het bereiken van hun volledige potentieel. We zijn trots op onze samenwerking met Team DSM, op hoe zij innoveren in de manier van werken, contact houden en trainen in het nieuwe normaal en voortdurend de uitdaging aan blijven gaan met hun visie: ‘keep challenging’. Een inspirerende visie die miljoenen mensen raakt en bijdraagt aan hun voortdurende succes.”

Jan Wermink, Head of Business Strategy, Team DSM zegt: “We zijn verheugd om deze samenwerking met Cisco Webex aan te gaan. Cisco is een wereldwijd toonaangevend IT-bedrijf en een echte aanjager van innovatie. Onze filosofie binnen het team draait om een toegewijde gezamenlijke inspanning, om constant te verbeteren en onze dromen waar te maken. Cisco draait om collaboratie, netwerken, beveiliging, het delen van informatie en snelle communicatie, een echte match met ons team. Bovendien biedt dit strategisch partnerschap geweldige nieuwe mogelijkheden om onze fans aan ons te binden. We kijken uit naar onze samenwerking in de komende jaren.”

