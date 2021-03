Microsoft Teams komt met notuleerfunctie voor je meeting

Letterlijk meeschrijven wat iedereen in de meeting zegt, dat is bijna niet te doen. Zeker niet als je ook nog moet opletten wat er wordt gezegd en zelf iets slims moet inbrengen. Voor alle mensen die wel eens moeten notuleren, of die simpelweg graag teruglezen wat er is gezegd, komt Microsoft Teams met een notuleerfunctie.

De transcribeerdienst is niet voor iedereen beschikbaar. Je hebt hiervoor wel het juiste abonnement nodig. Het is duidelijk een antwoord op de concurrentie, want Zoom heeft zijn transcribeerdienst recentelijk uitgebreid (ook naar gratis accounts). CIsco heeft de functie vorig jaar aan Webex toegevoegd. Google’s Chrome-browser heeft ook een notuleerfunctie toegevoegd.

Notuleerfunctie

Kortom, Microsoft is niet origineel, maar voor de meer dan 115 miljoen mensen die dagelijks actief zijn op Teams kan het wel een enorm voordeel zijn als er automatisch notulen worden gemaakt. De dienst van Microsoft werkt met kunstmatige intelligentie om te interpreteren wat er wordt gezegd. Het voordeel is dat Microsoft Teams automatisch kan identificeren wie er spreekt en de audio wordt bijna real-time verwerkt, schrijft ZDNet.

Volgens Microsofts AI-expert Shalendra Chhabra is het een flinke uitdaging om met zo’n dienst te komen: “Het leveren van live transcriptie met hoge nauwkeurigheid, minimale latentie en kostenefficiëntie op bedrijfsschaal was een van de grootste uitdagingen in de branche. In de afgelopen twee jaar hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het oplossen van dit probleem en hebben we onze modellen drastisch verbeterd voor nauwkeurigheid met behulp van vergadercontext in realtime en geavanceerde AI.”

Transcriptie in Microsoft Teams

De transcriptie is te zien in een apart gedeelte aan de rechterkant van de desktop app van Teams. De informatie wordt ook opgeslagen in het Exchange Online-account van de organisator van de meeting. Dat heeft een nadeel: alleen de organisator kan de informatie verwijderen. Bovendien is de dienst momenteel alleen in het Engels beschikbaar. Je vindt de dienst onder Meeting Transcript in de desktop-app en in Teams via web.