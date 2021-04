Google Meet introduceert nieuwe functionaliteit voor video calls

Google introduceert een aantal nieuwe design-eigenschappen voor zijn collaborationplatform Google Meet. De nieuwe functionaliteit moet videovergaderingen nog beter laten verlopen en ook een betere ervaring bieden.

Concreet moet de nu toegevoegde functionaliteit videovergaderingen via Google Meet meer ‘inclusive’ maken en daarnaast de eindervaring voor ieder gebruikt device flink opschroeven. Dit moet volgens de techgigant leiden tot veiligere, meer betrouwbare maar ook tot meer interactie leidende videovergaderingen. Voor de nieuwe features wordt vaak AI ingezet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het genereren van live-vertalingen in vijf talen. Recent schreven we al eens over Webex, waar deze feature ook in komt.

Betere schermindeling

Een eerste feature die nu in de tool is doorgevoerd, is een verbeterde schermindeling voor het zien en delen van content. Hierdoor wordt het mogelijk om makkelijker presentaties te geven en interactie met anderen te bewerkstelligen. Gebruikers zien via een nieuwe omgeving beter de door anderen gedeelde content en kunnen deze ‘vastzetten’ of ‘loshalen’. De verschillende tiles binnen de omgeving kunnen gebruikers naar eigen inzicht vergroten of verkleinen om zo hun aandacht beter vast te kunnen houden. Zo kunnen zij zich focussen op de content en de spreker en alle andere deelnemers verbergen. Of zij kunnen meerdere sprekers op hetzelfde moment zien. Ook kunnen ze, wanneer ze zelf spreken, hun eigen camerabeeld verkleinen, ergens anders op het scherm zetten of verbergen.

Minder mobiel dataverbruik

Google Meet zorgt er daarnaast nu voor dat een videovergadering op ieder denkbaar device een betere audio- en video-ervaring krijgt. Voor mobiele videogesprekken wordt hiervoor nu Data Saver geïntroduceerd. Deze tool beperkt het mobiele datagebruik, zodat zowel de mobiele eindgebruiker als de persoon die wordt gebeld besparen op de mobiele datakosten. Vooral is dit gunstig voor landen waarin mobiele data nog steeds zeer kostbaar is, zoals in India, Indonesië en Brazilië.

‘Slecht-licht’-functionaliteit

Ook krijgt Google Meet nu een ‘slecht licht’-functionaliteit. Deze met behulp van AI werkende functionaliteit was al als ‘anti-tegenlicht’ beschikbaar voor de mobiele versie, maar nu ook voor de webversie. Google Meet ontdekt automatisch of een gebruiker onderbelicht is en verbetert vervolgens de helderheid om deze meer zichtbaar te maken.

Overige toegevoegde functionaliteit

Verder komt er met behulp van AI een Autozoom-functionaliteit. Deze helpt deelnemers elkaar beter te zien door op elkaar in te zoomen en een spreker ‘midden voor de camera’ te zetten. Deze functionaliteit komt alleen beschikbaar in de betaalde versie van Google Workspace.

Andere toegevoegde functionaliteit zijn nog een drietal ‘grappige’ videoachtergronden die gebruikers kunnen kiezen. De diverse functionaliteit zal in de komende weken en maanden binnen Google meet worden uitgerold.

