EPOS kondigt webcam voor conferentieruimtes aan

EPOS heeft de Expand Vision 3T onthuld. Het is een webcam die bedoeld is voor gebruik in kantoorruimtes, gecertificeerd voor Microsoft Teams Rooms on Android.

De Expand Vision 3T is ontworpen voor kleine vergaderruimtes met maximaal zeven aanwezigen. Het apparaat is voorzien van een ingebouwde camera en een reeks microfoons die beamforming mogelijk moeten maken. Veel hardwarespecificaties van de webcam vermeldt EPOS niet, buiten een 4K-sensor van Sony en een breedhoeklens. Wel heeft het bedrijf het over functies als intelligent picture framing, verbeterde pan-, tilt- en zoomfuncties, stemtracking en ruisonderdrukkingstechnologie.

Huddle rooms

EPOS verwacht dat hybride werken in de toekomst alleen maar toeneemt, maar vindt dat de rol van persoonlijke vergaderingen niet uit het oog verloren mogen worden. Het bedrijf verwijst naar een recent onderzoek van Work Trend Index. Daarin zei 67 procent van de werknemers dat ze na de pandemie meer persoonlijke samenwerking willen. Daarbij moeten kleine “huddle rooms” in verder open kantoortuinen een rol bij spelen.

Voor het gebruik van de Expand Vision 3T is geen computer nodig. De webcam kan samenwerken met Microsoft Teams Rooms on Android, waardoor het ook mogelijk is om vanaf mobiele apparaten een vergadering te starten.

Meer Expand Vision-producten in de pijplijn

Naast de Expand Vision 3T heeft EPOS zijn intenties kenbaar gemaakt om de Expand Vision-lijn in de toekomst nog verder uit te breiden. “De lancering van Expand Vision 3T is een belangrijke mijlpaal voor EPOS en vormt onze overstap naar de markt voor videosamenwerking”, vertelt Jeppe Dalberg-Larsen, de President van Epos. “Met deze lancering willen we professionals de tools bieden die ze nodig hebben om optimaal samen te werken en te presteren, en tegelijkertijd de grenzen blijven verleggen van wat technisch mogelijk is om premium audio te leveren. Het traject van de videosamenwerking begint hier en we kijken ernaar uit om dit nieuwe hoofdstuk van EPOS op de voet te volgen.”

Theis Moerk, Vice President Product Management bij EPOS, vertelt: “We zijn erg verheugd over de lancering van onze allereerste videosamenwerkingsbalk, die aanvoelt als een natuurlijke uitbreiding van ons productportfolio. Door de introductie van Expand Vision 3T kunnen we geïntegreerde audio- en video-oplossingen leveren voor de moderne vergaderruimte, samen met onze partner Microsoft, die voorop blijft lopen op het gebied van innovatieve oplossingen voor videoconferenties.”

De Expand Vision 3T is vanaf nu beschikbaar met een adviesprijs van 1399 euro. In het najaar komt ook de Expand Vision 3 uit. Bij dat model ontbreken de Microsoft Teams-certificering en de ingebouwde speakers.

