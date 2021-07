Zoom koopt Five9 voor 12,5 miljard euro

Zoom wil flink uitbreiden en doet hiervoor een nieuwe overname. Voor ongeveer 12,5 miljard euro (14,7 miljard dollar) koopt de collaborationgigant contactcenterspecialist Five9.

Met Five9 krijgt Zoom een cloudgebaseerd contactcenterplatform in handen, waarmee bedrijven hun bestaande contactcenteroplosssingen in on-premises datacenters naar de cloud kunnen brengen. Five9 levert een Contact Center as a Service (CCaaS)-oplossing die klanten een betrouwbare, veilige, compliant en schaalbare contactcenteromgeving moet bieden. Daarnaast biedt de CCaaS-oplossing klanten meer mogelijkheden voor het verbeteren van de klantenervaring.

Reden overname

Met de overname wil Zoom zijn zakelijke klanten meer mogelijkheden bieden voor communicatie en klanteninteractie. Het toevoegen van contactcenteroplossingen ziet de collaborationspecialist als een natuurlijke uitbreiding. Verder wil Zoom profiteren van de groeiende vraag naar zakelijke contactcenterdiensten. Met de overname krijgt Zoom meer vaste voet in de contactcentermarkt.

Het contactcenterplatform van Five9 zal na de overname worden geïntegreerd met het eigen videoconferencing- en collaborationplatform van Zoom en andere producten. Vooral wordt daarbij gedacht aan een verdergaande integratie met Zoom Phone. Zoom Phone is een cloudgebaseerde telefonie-oplossing.

Overige overnames

De overname van Five9 door Zoom is de derde overname die de videoconferencing- en colaaborationspecialist in korte tijd doet. In mei van dit jaar werd Keybase, een beveiligde messaging- en file-sharingspecialist overgenomen. Afgelopen maand juni volgde de Duitse realtime vertalings- en transcriptiespecialist Kites.

De overname van Five9 moet, afhankelijk van de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten, in de eerste helft van volgend jaar zijn beslag krijgen.