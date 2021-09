Google Workspace krijgt diverse updates, Spaces de belangrijkste

Google heeft zijn samenwerkings- en productiviteitsplatform Workspace van nieuwe updates voorzien. De updates richten zich onder meer op het beter faciliteren van het hybride werken. Ook zijn er een reeks nieuwe integraties met diverse collaboration hardware-toepassingen voor Google meet en toepassingen van andere leveranciers.

Volgens Google gaat binnenkort het hybride werken een steeds grotere plaats innemen in het dagelijkse contact tussen medewerkers en voor hun productiviteit. Hiervoor is het Google Workspace-portfolio van nieuwe updates voorzien die hier meer op inspelen.

Google Spaces algemeen beschikbaar

Zo is de feature Spaces nu algemeen beschikbaar gekomen. Spaces zorgt voor realtime samenwerkingsmogelijkheden voor meerdere projecten en onderwerpen en binnen meerdere tools. Denk in dit laatste geval aan combinaties tussen e-mail (Gmail), Chat en Meet. Samenwerking kan bijvoorbeeld beginnen met mail en zich doorontwikkelen naar vergadersessies in Meet.

Binnen Spaces wordt binnenkort nog meer functionaliteit uitgerold voor onder meer een verbeterde zoekfunctionaliteit, in-line threading van onderwerpen en meer security- en beheermogelijkheden. Ook wordt de navigatie user interface verbeterd en komen er Spaces die medewerkers uit de hele organisatie kunnen vinden.

Functionaliteit voor Google Meet

Voor Meet binnen de Workspace-suite wil Google het houden van vergaderingen ‘spontaner’ maken. Weg van de agenda dus. Hiervoor is nu onder meer Google Meet calling beschikbaar. Hiermee kunnen gebruikers van Workspace direct collega’s bellen vanuit een one-to-one chat binnen Gmail. Beantwoorden van deze gesprekken is mogelijk via een mobiel device met de mobiele Gmail-app of vanuit Gmail zelf op een pc of laptop. Dit betekent dat deze gesprekken overal en altijd kunnen worden gevoerd, vanaf elk device. Zolang Gmail maar actief is. Andere Workspace-endpoints krijgen in de nabije toekomst ook deze belfunctionaliteit.

In november wordt aan Google Meet een Companion mode toegevoegd. Dit stelt gebruikers in staat een vergadering in Meet te hosten of eraan deel te nemen in vergaderruimtes op kantoor vanaf een laptop, maar daarbij de in die ruimte aanwezige audio- en videofunctionaliteit gebruikt. Dit maakt het makkelijker content te delen, meer details te zien van presentaties of andere functies te gebruiken die deelnemers op afstand gebruiken.

Meer hardware-integraties en interoperabiliteit

Naast alle nieuwe functionaliteit, integreert Google zijn Workspace-tools ook verder met diverse hardware-toepassingen of brengt daarvoor interoperabiliteit. Zelf biedt de techgigant onder meer een tweetal 27- en 67-inch nieuwe all-in-one videoconferencing devices voor gebruik in fysieke vergaderruimtes.

Verder integreert Google Workspace de functionaliteit ook steeds meer met conferencing devices van derde partijen. In de laatste update gaat het hierbij om onder meer devices van Logitech, maar heel opvallend ook Cisco. Zo integreert Google Workplace nu onder andere met Webex hardware en het Webex-platform. Hierdoor is het binnenkort mogelijk om Webex-vergaderingen te houden op Google Meet-devices.