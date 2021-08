Webex krijgt make-over: gaan we Webexen of blijven we Zoomen?

Hoe krijg je een wat ondergesneeuwd en gedateerd platform zoals Webex weer helemaal bij de tijd? Cisco is er misschien nog niet, maar in de afgelopen 12 maanden heeft het zeer grote stappen in de goede richting gezet. We bespreken de ontwikkelingen van het afgelopen jaar met Jeetu Patel, de SVP die bij Cisco wereldwijd eindverantwoordelijk is voor (onder andere) Webex.

Cisco heeft met Webex een samenwerkingsplatform dat het allemaal net even anders lijkt te doen. Webex kun je met recht een van de ‘uitvinders’ van dit marktsegment noemen. Het bedrijf is al in 1995 opgericht. In 2007 heeft Cisco het gekocht. Toch was niet Webex de grote naam vorig jaar. Toen iedereen plots vanuit huis moest gaan werken en virtuele meetings alomtegenwoordig werden, kozen velen voor Zoom. Op zich niet gek, want het platform legt het eigenlijk al langere tijd af tegen de andere partijen in de markt. We schreven daarover enkele jaren geleden al eens een artikel.

Webex heeft vorig jaar dus niet de groeicijfers van een Zoom gehaald. Kennelijk was het platform niet per se heel aantrekkelijk voor klanten die vanwege de uitbraak van het coronavirus op zoek waren naar een platform om te gebruiken. Velen van hen kwamen uit bij Zoom, of gingen voor Teams, zeker als ze toch al een Office 365-abonnement hadden. Vanuit Cisco kwamen er uiteraard ook regelmatig berichten over records die gebroken werden. Denk hierbij aan het totaal aantal minuten in een maand, of het aantal gebruikers in een maand. Over de groei in nieuwe klanten hebben we voor zover wij het ons kunnen herinneren weinig voorbij zien komen, ook al moet die er ongetwijfeld ook geweest zijn.

Zoomen, niet webexen, als werkwoord

In de basis had (en heeft) Webex een beetje een imagoprobleem, kunnen we wel stellen. Het is niet meer de hippe jonge onderneming die bijvoorbeeld Zoom is. Dit mindere imago is uiteraard vooral gebaseerd op hoe het platform eruitziet, hoe het presteert en hoe het overkomt. En dat was in ieder geval tot vorig jaar niet zo heel best. Onze ervaring was in ieder geval dat het platform gedateerd oogde en vaak ook geen pretje was om te gebruiken. Basale zaken zoals de kwaliteit van de audio en de video waren vooral bij Zoom veel beter geregeld.

In het algemeen was er een gebrek aan innovatie vanuit Cisco voor Webex. Het was dus eigenlijk niet verrassend, maar wel een beetje pijnlijk, dat Minister-President Mark Rutte het regelmatig over Zoomen had vorig jaar als hij het had over de virtuele meetings die hij had met andere staatshoofden. Dit terwijl zowel de Rijksoverheid en de EU Webex gebruiken.

Dat zowel de Rijksoverheid als de EU voor Webex hebben gekozen, is niet toevallig. Een van de speerpunten van Webex is security en zaken zoals data residency. Waar Zoom vorig jaar nog behoorlijk wat werk moest verrichten om alles veilig te krijgen, heeft Webex daar sinds jaar en dag al veel meer aandacht voor. Daarnaast heeft Cisco ook lokale datacenters waar Webex in draait. Dat is voor de Rijksoverheid een belangrijke voorwaarde.

Op zich is het niet bijzonder dat nieuwere platformen het beter doen in de markt dan een (veel) ouder platform. Sterker nog, dat is best gangbaar. Toch had Webex ook met de aanwezigheid van populairdere partijen zoals Zoom het wel beter kunnen doen, als het wat meer had geïnnoveerd en het platform beter bij de tijd had gehouden. Dit zal ongetwijfeld voor een deel te maken hebben met de focus bij Cisco. Zo’n grote organisatie kan zich niet exclusief focussen op Webex, het moet zich ook op andere gebieden richten.

Hoe dan ook, bij Cisco hebben ze zelf ook wel gezien dat het vorig jaar niet zo heel goed is opgepakt allemaal. Althans, dat is hoe wij een uitspraak van Cisco CEO Chuck Robins tijdens Cisco Live 2021 afgelopen maart interpreteren. Daar had hij het over het ‘terugpakken’ van marktaandeel. De grote vraag is uiteraard hoe het bedrijf dit wil gaan doen. Daarover spraken we recent met Jeetu Patel, die vorig jaar van Box overkwam om de business unit te gaan leiden waar Webex onder valt. Er is in de afgelopen 10-12 maanden namelijk nogal veel veranderd.

Veel ambitie

We hebben Patel de afgelopen tijd al zeer regelmatig horen spreken over de richting die Webex op wil. Wat bij ons vooral is blijven hangen is de marketingslogan dat Webex virtuele meetings 10x beter wil maken dan ze fysiek zijn. Dat is nogal een doelstelling, waar wij serieuze bedenkingen bij hebben. Als we tegen Patel zeggen dat we hier eigenlijk niet zoveel van geloven, nuanceert hij deze opmerking overigens wel meteen: “Het gaat er ook om dat meetings voor de mensen die wel fysiek bij elkaar komen tien keer beter worden.”

De nuancering van Patel geeft aan dat het Webex niet te doen is om het tegenover elkaar stellen van virtuele meetings en fysieke meetings. Het vertrekpunt is dat er nog maar een type meeting is, namelijk eentje waarbij er altijd een mix van virtueel en fysiek zal zijn. Patel heeft het erover dat er in 98 procent van alle meetings iemand op afstand, dus virtueel, deelneemt. Dat is wat men bij Webex in het achterhoofd houdt bij alles wat men ontwikkelt.

De stelling dat er alleen nog maar ‘gemengde’ meetings zijn, lijkt op het eerste gezicht niet zoveel om het lijf te hebben. Dat weten we toch allemaal wel? Toch heeft dit een grotere impact dan je zou denken. “Het is een stuk lastiger om je aan te passen aan hybride werken dan je zou denken”, stelt Patel. Het is in ieder geval niet te vergelijken met wat er vorig jaar is gebeurd. Toen moest iedereen op stel en sprong vanuit huis gaan werken. Dat is niet hoe het blijft.

Voor hybride werken moet je alles optimaal inrichten, iets wat tijdens de coronacrisis niet per se hoefde en dus ook in veel gevallen niet is gedaan. Denk hierbij aan het optimaal ontwerpen van conference rooms, maar ook zoiets als het meten van productiviteit. Vergeet verder ook het mentale aspect van werken op afstand niet. Je moet daar veel pro-actiever op in gaan spelen.

We gaan in een recent artikel nog wat dieper in op deze en andere zaken rondom hybride werken. Dat artikel kun je hier lezen.

Cisco zet ambities kracht bij

De discussie rondom hybride werken en wie daar de leider in gaat zijn, is dus een andere dan wie er in 2020 goede sier maakte, als we Patel zo eens beluisteren. Op zich zijn we het daar ook wel mee eens. Met alleen een videoconferencing-oplossing ben je nog niet klaar voor hybride werken.

Toch moest er wel het nodige gebeuren aan en bij Webex om het platform weer bij de tijd te krijgen. Dat geeft Patel ook toe overigens. Vandaar ook dat Webex in de afgelopen 10-12 maanden zo’n 800 nieuwe features heeft gekregen. Eerder dit jaar schreven we al over realtime translation in de Webex Assistant, maar er zijn ook verbeteringen op het gebied van noise cancelling/reduction en het slim inzetten van de camera tijdens meetings. Patel demonstreert de verbeterde ruisonderdrukking tijdens ons gesprek. Deze werkt erg goed en ook heel gericht. Zijn stem vervormt wel iets, maar in het algemeen werkt het uitstekend.

Naast alle nieuwe features die Cisco zelf heeft ontwikkeld voor Webex, heeft het bedrijf ook de nodige overnames gedaan. Dat kan eigenlijk ook niet anders, want dat is nu eenmaal hoe Cisco over het algemeen te werk gaat. We hebben weleens ergens opgevangen dat het bedrijf drie overnames per week doet. Voor Webex heeft Cisco in het afgelopen jaar in ieder geval vijf overnames gedaan, geeft Patel aan. Een daarvan is Slido. Hiermee kun je meer interactie krijgen uit en met deelnemers aan (virtuele) vergaderingen. Denk hierbij aan een live poll, een quiz of een woordwolk.

Uniek gepositioneerd

Als het gaat om hybride werken, ziet Patel een duidelijke voorsprong voor Cisco om dit te kunnen realiseren. De voornaamste reden hiervoor is volgens hem dat Cisco meer kan leveren dan alleen het Webex-platform. Een goede vergadering begint namelijk niet zozeer met het platform voor samenwerking en videoconferencing. Het begint allemaal met infrastructuur. En laat dat nu ook door Cisco zelf geleverd kunnen worden. Het is overigens helemaal niet vanzelfsprekend dat iedereen zomaar op afstand aan vergaderingen kan deelnemen. Patel heeft het over 3 miljard mensen in de wereld die nog geen toegang hebben tot een netwerk waarmee ze kunnen deelnemen. Dat is dus ook een belangrijk onderdeel om op te lossen vooraleer hybride werken overal realiteit is of in ieder geval mogelijk is.

Naast infrastructuur kan Cisco vervolgens ook de apparatuur leveren om optimaal gebruik te kunnen maken van het Webex-platform. Denk hierbij aan camera’s, headsets en schermen in allerlei soorten en maten. Geen enkele andere speler kan zo’n breed portfolio bieden. Dat maakt Cisco “een van de meest geloofwaardige spelers” op het gebied van hybride werken, stelt Patel.

Uit bovenstaande zou je wellicht kunnen opmaken dat het Cisco vooral te doen is om hun hele stack bij organisaties naar binnen te schuiven. Ook al zou het bedrijf daar natuurlijk nooit ‘nee’ tegen zeggen, bij Cisco snappen ze ook wel dat een dergelijke benadering in het algemeen niet heel waarschijnlijk is. Al was het maar, omdat je ook gewoon vergaderingen moet kunnen hebben met klanten en andere relaties die een ander platform gebruiken. “We willen met Webex een compleet open omgeving aanbieden”, geeft Patel dan ook aan als we vragen hoe gesloten ze het platform willen houden. Dat betekent dat een recente overname zoals Slido gewoon zal blijven integreren met concurrerende platformen. Webex-hardware is daarnaast ook gewoon te gebruiken in combinatie met Zoom.

Wat is het resultaat van alle inspanningen?

Met de recente grote stappen die gezet zijn en in de tussentijd zelfs ook nog een rebrand, met een nieuw logo en grotendeels nieuwe apps (inclusief een dark mode), heeft Webex grote stappen gezet op technologisch vlak. Wij vinden de gebruikservaring nu ook beduidend beter dan een jaar geleden. Alles werkt soepeler, audio en video zijn beter en het ziet er in het algemeen gewoon een stuk moderner en beter uit. Wel duurt het daadwerkelijk in de call komen nog relatief lang als je als gast deel wilt nemen aan een vergadering. Dat is iets waar Cisco nog weleens naar zou mogen kijken wat ons betreft.

De grote vraag die wij hebben, is of Patel al een effect ziet op de resultaten van Webex van al die investeringen en vernieuwingen. Een heel duidelijk antwoord in de vorm van een groeipercentage of iets dergelijks krijgen we daar niet op. Dat is gezien de veranderingen die nog steeds gaande zijn wellicht ook niet zo vreemd. Wat hij wel wil zeggen, is dat hij sinds zijn komst vanaf het veel kleinere Box, waar hij CPO was, onder de indruk is van hoe snel er geïnnoveerd wordt en hoe goed klanten reageren op deze innovatie. Bij bestaande klanten lijken de vernieuwingen dus goed te vallen. Dat is alvast een goed teken.

Over de aanwas van nieuwe klanten krijgen we helaas niets los bij Patel. We krijgen het idee dat dit sowieso nog iets te vroeg is. Volgens hem is hybride werken zoals eerder ook al aangehaald echt iets fundamenteel nieuws. Dat betekent dat het even duurt vooraleer je dit goed in de markt zet. “We helpen een nieuwe categorie in de markt te zetten”, vat hij het ‘probleem’ samen waar ze tegenaanlopen. Met andere woorden, er is nog wat meer tijd nodig voor het ‘terugpakken van marktaandeel’ waar Robbins het over had ook echt gebeurt. Dat is althans hoe wij het interpreteren.

Is het al een succes?

Ondanks dat er wat uitdagingen waren en nog steeds wel zijn, heeft Patel er alle vertrouwen in dat Cisco met Webex een solide speler is en zeker wordt in de nieuwe wereld van hybride werken. Het gaat uiteindelijk om de fundamentele waarden die Webex wil nastreven. Flexibel, inclusief, ondersteunend, veilig, goed beheerd, met een unified app en een stevig integratieframework. Dat zijn allemaal randvoorwaarden om succesvol te zijn. Webex heeft dat volgens hem allemaal, dus komt het succes er zeker achteraan.

Uiteraard zitten ook de andere spelers in deze markt niet stil, en zien we nu ook vanuit Zoom bijvoorbeeld regelmatig overnames voorbijkomen die dat platform robuuster maken. Cisco zullen ze niet zo snel inhalen qua diepte en breedte van het portfolio. Voor Cisco zal het vooral de vraag zijn of hun visie van hybride werken ook daadwerkelijk uitkomt en of er genoeg gedaan is om Webex qua imago op hetzelfde niveau te krijgen als Zoom. Objectief gezien is er qua features inmiddels weinig tot geen reden meer om Webex bij voorbaat af te schrijven. De grote vraag is of het voldoende is. Hoeveel organisaties die een concurrent hebben gekozen vorig jaar gaan overstappen naar Webex? Gaan we vanaf volgend jaar webexen of blijven we toch zoomen? De toekomst zal het leren.