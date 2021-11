Microsoft en Meta integreren Workplace in Teams

Microsoft en Meta gaan nauwer met elkaar samenwerken voor het integreren van elkaars zakelijke oplossingen. Een eerste samenwerking betreft de integratie van Microsoft Teams in het samenwerkingsplatform Workplace van Meta.

Met de samenwerking krijgen gebruikers van Microsoft Teams toegang tot de in Meta Workplace beschikbare content. Daarnaast krijgen gebruikers van Workplace de mogelijkheid Teams-meetings direct te streamen of uit te zenden in de eigen omgeving.

Efficiënter werken

De functionaliteit moet werknemers de mogelijkheid beiden efficiënter met beide tools te werken, zonder dat daarbij constant moet worden geswitcht. Op deze manier kunnen zij makkelijker up-to-date blijven van informatie, stellen de techgiganten. Verder moet de geïntegreerde oplossing werknemers ook meer mogelijkheden bieden voor bedrijf brede feedback en interactie.

Applicatie in Teams

De Workplace-content komt via een speciale applicatie in Microsoft Teams beschikbaar. Deze applicatie kan op de navigatie-bar van Teams worden vastgezet. Ook kunnen Teams-beheerders bepaalde belangrijke content ‘highlighten’ in de Meta Workplace-applicatie.

Microsoft en Meta werken niet voor het eerst met elkaar samen op het gebied van de integratie van oplossingen. De Workplace-oplossing heeft ook integraties met onder meer SharePoint, OneDrive en Office 365. Meta Workplace wordt ook als een applicatie in Microsoft Azure Active Directory aangeboden.