Google Voice maakt telefonie in Europa gratis

Europese gebruikers van Google Voice kunnen vanaf nu gratis naar andere Europese landen bellen.

Google Voice werd in 2009 gelanceerd. De VoIP-dienst was ruim tien jaar lang uitsluitend beschikbaar voor gebruikers in de VS. In de afgelopen jaren rolt Google de dienst in steeds meer Europese landen uit.

Amerikaanse gebruikers van Google Voice hebben altijd gratis naar mobiele telefoons en vaste lijnen in de VS en Canada kunnen bellen. Voor gesprekken in en naar Europese landen betaalden gebruikers binnenlandse en internationale tarieven. De meest recente update maakt Europese telefoongesprekken gratis.

De techgigant kondigde de aanpassing in een Google Workspace-blog aan. “Vanaf 8 februari 2022 zijn oproepen van Europese Google Voice-nummers naar mobiele en vaste nummers in meerdere Europese landen inbegrepen bij de kosten van een Google Voice-licentie”, aldus de organisatie.

Messaging inbegrepen

Naast de prijswijziging introduceerde Google Voice een SMS-functie voor gebruikers in de EU. De toevoeging is interessant voor organisaties die de overstap naar VoIP vermijden vanwege een gebrek aan SMS. Google Voice lijkt steeds meer op een volwaardig alternatief voor Europese telco-abonnementen.

Daarnaast is Google Voice for Android bijgewerkt met Smart Reply-suggesties voor SMS-berichten. Gebruikers kunnen vanaf nu met een snel, automatisch antwoord reageren op vragen die per SMS binnenkomen. Smart Reply is nog niet beschikbaar op iOS en de web client. Waarschijnlijk introduceert Google de functie op de korte termijn.