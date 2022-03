Uit onderzoek van Poly blijkt dat bijna 60 procent van de werkgevers bang is personeel te verliezen als ze geen passende oplossing weten te bedenken voor hybride werken. Na COVID-19 is er een grote verandering ontstaan in de privé/werk balans. Werknemers hebben daardoor de behoefte gekregen permanent meer vanuit huis te werken, maar niet elke werkgever ziet dat zitten.

Het onderzoek van Poly analyseert beleid, cultuur en welzijn van organisaties op basis van meer dan 2.500 wereldwijde zakelijke beslissers. Het gedrag en de verwachtingen van werknemers laten zien, nu de pandemie voorbij is, dat medewerkers gemiddeld genomen weer drie dagen naar kantoor komen. Woensdag is daarbij de populairste dag.

“Wij zagen dat medewerkers enthousiast zijn over bedrijven die een holistische aanpak kiezen bij het bepalen van hun cultuur. Deze bedrijven bieden medewerkers flexibiliteit in waar en hoe ze werken en voorzien hen van de juiste tools om succesvol te zijn.” zegt John Goodwin, Senior Vice President Public Affairs bij Poly.

Werving en behoud van personeel is moeilijker geworden

Meer dan de helft (56 procent) van de organisaties denkt dat als ze niet inspelen op hybride werkprocessen, ze medewerkers verliezen en niet in staat zullen zijn om nieuw talent aan te trekken.

Werkgevers die onvoldoende inspelen op hybride werken hebben te maken met een groter verloop. Vertrekkende medewerkers gaven aan dat de belangrijkste redenen voor hun vertrek verband hielden met de aanpak van hybride werken:

Medewerkers ontdekten een geschiktere baan (19 procent)

Medewerkers kregen niet de gewenste flexibiliteit van hybride werken (16 procent)

Medewerkers waren ontevreden over de manier waarop de werkgever COVID-19 aanpakte (9 procent)

Veel organisaties nog steeds niet voorbereid op hybride werken

Uit het onderzoek blijkt ook dat minder dan de helft van de organisaties (48 procent) nog steeds niet zijn voorbereid op hybride werken. Zo’n 37 procent stelt dat ze hybride werken alleen voor de korte termijn hebben omarmd. 52 procent van de organisaties denkt overigens dat hybride werken een tijdelijke zaak is.

In Europa lijken we harder te knokken voor een permanente vorm van thuiswerken. In Noord- en Zuid-Amerika maar ook in Azië eist 24 procent van de werkgevers alweer dat iedereen fulltime op kantoor aanwezig is. In EMEA ligt dit percentage pas op 17 procent. Eerder bleek ook al dat veel grote Amerikaanse bedrijven tijdens COVID-19 bleven investeren in grote vastgoedprojecten om nieuwe kantoorruimtes te realiseren.

Bedrijven die wel hybride werken omarmen

Er zijn ook bedrijven die het hybride werken wel proberen te omarmen. Daaruit komen ook belangrijke perspectieven naar voren. Welke regels ga je hier bijvoorbeeld voor hanteren.

Medewerkers hebben vanaf dag één het recht om flexibel te werken (80 procent)

Medewerkers krijgen regels over het aantal dagen dat ze verplicht op kantoor moeten zijn (84 procent)

Medewerkers zijn sporadisch op kantoor, en daardoor is het terugdringen van kantoorruimte de volgende stap (22 procent)

Door in te spelen op de behoeftes van de werknemers om meer hybride te werken is het personeel gelukkiger en nam de productiviteit toe. Wereldwijd lag de toename in productiviteit op zo’n 27 procent. Bedrijven kunnen daarnaast op huisvesting- en reiskosten besparen. Er zijn echter ook nadelen, uit onderzoek blijkt dat werknemers zich minder snel ontwikkelen als ze veel thuiswerken. Ze missen de relaties en kennisuitwisseling met collega’s om verder te bouwen aan hun carrière.

Andere belangrijke zorgen zijn:

Medewerkers maken zich zorgen over een ongezonde overwerkcultuur (49 procent)

Werkgevers nemen geen stappen om te voorkomen dat mensen het idee hebben dat ze altijd bereikbaar en beschikbaar moeten zijn (49 procent)

Werkgevers maken zich zorgen dat werken op afstand het creëren en ondersteunen van een werkcultuur moeilijker dan ooit maakt (74 procent)

Er zijn dus ook wat uitdagingen waar nog een antwoord op gevonden moet worden. Uiteindelijk is het in het belang van zowel de werkgevers als de werknemer dat al het personeel zich blijft ontwikkelen, maar ook dat er een goede balans tussen werk en privé blijft bestaan.

Nieuwe software en kantoorindeling kan veel oplossen

De oplossing voor de meeste problemen zal moeten komen uit innovatie en wellicht een ander gebruik van de beschikbare kantoorruimte. Met nieuwe software-oplossingen kunnen hybride werkprocessen mogelijk beter worden dan fysieke. De afgelopen jaren zijn enorm veel tools in rap tempo beter geworden. Slack, Microsoft Teams en Zoom hebben grote stappen gezet. Werkgevers die het hybride werken hebben omarmd, hebben vaak ook fors geïnvesteerd in dit soort tools, maar ook in betere headsets en webcams.

Kantoorindeling op de schop

De meeste bedrijven zijn ook begonnen met het opnieuw indelen en ontwerpen van hun kantoorruimtes. Zo investeren bedrijven in meer open ruimtes, samenwerkingsruimtes, stille zones en ruimtes om informeel met elkaar om te gaan. Op kantoor moet men vooral samenwerken, overleggen en relaties leggen en onderhouden. Natuurlijk is er ook ruimte om te werken, maar die productiviteit zal mogelijk meer vanuit huis worden gerealiseerd.

