Het inrichten van de digitale werkplek is noodzakelijk voor hybride werken en nieuw talent aantrekken. Wanneer de bedrijfsomgeving werken op iedere locatie mogelijk maakt, is er genoeg flexibiliteit om mee te bewegen in de veranderende digitale wereld. Het verbeteren van de digitale werkplek moet dan ook topprioriteit zijn binnen iedere organisatie.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal werknemers op afstand in een jaar tijd bijna verdriedubbelde. Ook zijn organisaties die snel reageerden op het mogelijk maken van thuiswerken weerbaarder. Bij deze organisaties ligt de werknemerstevredenheid hoger. Visionaire bedrijfsleiders zetten dan ook stappen om hun organisatie verder voor te bereiden op de toekomst van werken. Hierbij kijken ze opnieuw naar het maximaliseren van de prestaties van teams op iedere locatie. Of het nou op afstand, kantoor of een hybride combinatie betreft.

Een van de zaken om in deze hybride wereld productief te zijn, is werknemers een persoonlijke ervaring bieden. Een effectieve digitale werkplek-strategie is flexibel genoeg om aan de behoeften van iedere werkstijl te voldoen. Er wordt gebruikgemaakt van de veiligste en efficiëntste technologieën. Moderne apparaten en software verbeteren de ervaring van de werknemer. Het is zaak om op het juiste moment de gewenste tools te leveren en afscheid te nemen van inefficiënte systemen.

