Nieuwe ML- en AI-technologie in Teams verbetert audiokwaliteit van gesprekken met middelmatige apparatuur. De updates worden automatisch doorgevoerd.

De nieuwe technologie vermindert omgevingsgeluiden en slechte akoestiek voor gebruikers zonder headset. Voor hen zijn feedback loops een veelvoorkomend probleem, waarbij de microfoon het geluid van een speaker oppikt en eindeloos terugstuurt. De nieuwe versie van Teams lost het probleem op, zo maakt Microsoft AI-chef Solomiya Branets in een blog bekend.

AI in Microsoft Teams

Naast feedback loops verwijdert de update ongewenste echo’s. De functie is welkom voor iedereen die regelmatig wordt afgeleid door het horen van eigen woorden. Bovendien ondersteunt Teams vanaf nu full duplex-geluid. Gebruikers kunnen tegelijkertijd praten en luisteren. Normaal veroorzaak je ruis door een zin te onderbreken. Full duplex maakt onderbrekingen mogelijk, waardoor gesprekken natuurlijker aanvoelen.

Op het gebied van akoestiek vermindert de software galm, wat de geluidskwaliteit in middelmatige ruimtes verbetert. Gebruikers klinken alsof ze recht in een headsetmicrofoon spreken, zelfs in grote kamers waar geluidsgolven van muur naar muur kaatsen. Het resultaat is vergelijkbaar met het geluid van een gesprek op kantoor.

