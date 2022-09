Organisaties worstelen wereldwijd met het vinden en aannemen van getalenteerde IT’ers.

Volgens een recente survey zien de meeste IT-leiders ‘The Great Resignation‘ als oorzaak van het probleem. 73 procent heeft recordproblemen bij het aannemen van nieuw talent.

Verandering in cultuur

Digitale transformatie is op zijn hoogtepunt. Zowel werkgevers als werknemers evolueren. De survey suggereert dat de ervaring die een organisatie kan beiden aan medewerkers net zo belangrijk is als een product of dienst.

Naast een gebrek aan personeel worstelen de meeste IT-leiders met een gebrek aan samenwerking tussen bedrijfsteams. De groep geeft aan dat onderlinge afdelingen beter moeten samenwerken om werkprocessen efficiënt uit te kunnen voeren.

Sommige organisaties kiezen ervoor om werknemers van verschillende teams in multidisciplinaire teams onder te brengen. Het merendeel van de bedrijven die multidisciplinaire teams uitprobeert is positief over het resultaat.

Personeelstekort en automatisering

Bedrijven proberen over te schakelen op AI en algoritmes om klantervaringen te verbeteren. Een overweldigende meerderheid gebruikt automatisering om personeelstekorten te overbruggen. De methodes hebben voordelen, maar sommige bedrijven lopen tegen complexiteit aan.

Traditionele werving komt in gevaar naarmate de vraag naar personeel groeit. Verouderde methodes kunnen niet aan de groeiende vraag voldoen. IT-leiders zullen moeten zoeken naar manieren om de ervaring van werknemers te verbeteren met behulp van automatisering.

