WhatsApp draait niet langer alleen om tekst- en spraakberichten. Je kan je boodschap nu ook verpakken in een korte video.

Volgens WhatsApp hebben spraakberichten de manier waarin we communiceren bepaald. Daarom gaat de chatdienst verder met de mogelijkheden van spraak aan de slag en voegt het nu beeld toe aan het spraakbericht.

“Videoboodschappen zijn een realtime manier om op chats te reageren met wat je maar wilt zeggen en laten zien in 60 seconden”, schreef WhatsApp in een blogpost. “We denken dat dit een leuke manier is om momenten te delen met alle emotie die uit video voortkomt, of het nu gaat om iemand een gelukkige verjaardag wensen, lachen om een grap of goed nieuws brengen.”

Standaard gedempt

We vinden zelf spraakberichten voornamelijk onhandig omdat niet iedere situatie het toelaat geluid via je smartphone af te spelen. WhatsApp houdt daar rekening mee door video’s altijd gedempt af te spelen. Het geluid begint pas te spelen als je zelf op de video tikt.

Net als andere berichten in WhatsApp, worden ook videoberichten end-to-end versleuteld. De volgende weken rolt de functie uit naar alle gebruikers.

Scoort op de zakelijke markt

Hoewel WhatsApp in zijn aankondigingen nog voornamelijk inspeelt op het gebruik van de chatdienst tussen vrienden en familie, doet de app het ook erg goed in de zakelijke markt. Zakelijke gebruikers kunnen terecht op WhatsApp Business, een zakelijke en betalende variant van de app. Vorige maand haalde deze app de mijlpaal van 200 miljoen gebruikers. Voor zakelijke gebruikers kunnen voornamelijk de AI-functionaliteiten van WhatsApp erg interessant zijn. Het zou dan bijvoorbeeld voor adverteerders mogelijk moeten worden om AI verschillende versies van hun advertentieteksten te laten schrijven.