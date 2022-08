Facebook en Instagram gaan voorlopig nergens heen. De Ierse gegevensbeschermingsautoriteit wil de teugels van Meta aantrekken, maar niet elke lidstaat is het daarmee eens.

In juli stelde de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit een verbod voor op intercontinentale datatransfers van Meta, waardoor Facebook en Instagram uit Europa dreigden te verdwijnen. Onlangs maakten de gegevensbeschermingsautoriteiten van andere lidstaten bezwaar, waardoor het verbod voorlopig van tafel is.

Elke Europese lidstaat heeft een gegevensbeschermingsautoriteit. Nederland kent de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De autoriteiten handhaven de AVG/GDPR onder organisaties met een hoofdvestiging in hun land. Meta heeft een Europees hoofdkantoor in Ierland. Vandaar is de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit verantwoordelijk voor Meta.

De autoriteit is het oneens met de manier waarop Meta de persoonsgegevens van gebruikers uitwisselt met de Verenigde Staten. De redenen legden we in een eerder artikel uit. De autoriteit wil de regels veranderen om Meta aan te pakken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Alle gegevensbeschermingsautoriteiten werken samen onder het European Data Protection Board (EDPB). Het voorstel van de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit kan alleen doorgevoerd worden wanneer de volledige EDPB instemt. Een aantal gegevensbeschermingsautoriteit maakten onlangs bezwaar.

Bezwaren

Graham Doyle, de commissaris van de Irish Data Protection Commission (DPC), vertelde tegen de Irish Business Post dat er “enkele bezwaren zijn ontvangen van een klein aantal gegevensbeschermingsautoriteiten”. Doyle voegde toe dat de DPC de “bezwaren momentel beoordeelt en met de relevante autoriteiten in gesprek gaat om de problemen op te lossen”.

Het kan maanden tot jaren duren voordat de zaak vervolgt. In 2018 startte de DPC een vergelijkbare procedure tegen datatransfers van WhatsApp. Het kostte drie jaar om de zaak af te ronden.

Max Schrems, een activist en advocaat die meerdere privacyzaken met Meta heeft uitgevochten, verwacht aanzienlijke vertragingen. Meta kan meerdere beroepen doen om de zaak uit te stellen. Uitstel is waardevol voor Meta, want de Europese Unie en Verenigde Staten werken op dit moment aan richtlijn voor legale datatransfers tussen de EU en de VS.

Slaagt Meta erin om de zaak uit te stellen totdat de richtlijn rond is, dan is het grootste probleem opgelost. De richtlijn geeft Meta een veilig alternatief om data met de VS uit te wisselen. Het blijft mogelijk dat de organisatie een boete ontvangt voor de datatransfers van de afgelopen jaren, maar een boete steekt schril af bij een compleet verbod.

