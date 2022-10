Cisco geeft Webex een flinke update. Hiermee wil de techgigant het meest geschikte platform voor hybride werken aanbieden. Onder meer wordt de samenwerking met Microsoft geïntensiveerd.

Volgens de techgigant is hybride werken voor bedrijven een flinke uitdaging. Vooral als het gaat om medewerkers thuis en op kantoor bijeenbrengen voor vergaderingen. Zo blijkt uit onderzoek dat veel vergaderruimtes nog niet met de juiste videovergaderfunctionaliteit zijn uitgerust en dat bedrijven in het algemeen videovergaderen nog niet goed (kunnen) ondersteunen.

De nieuwe updates en samenwerkingen voor Webex moeten volgens Cisco de problemen oplossen en het platform als de beste alles omvattende (video)vergadertool voor bedrijven maken.

Diverse feature updates

Nieuw zijn de Whiteboard App voor whiteboard-functionaliteit voor iedere browser, Cisco device of de Webex-applicatie. Met de eveneens nieuwe Vidcast-tool kunnen deelnemers snel video’s bewerken en hoogwaardige content maken voor presentaties.

Webex Calling heeft nieuwe functies in Hybrid Events gekregen die een nieuwe ‘lobby’-ervaring mogelijk moeten maken voor virtuele evenementen. Denk daarbij aan het presenteren van cv’s en foto’s van sprekers, overzichten van sponsors en agenda’s. Webex Webinars heeft ook meer functionaliteit gekregen voor het inbouwen van eigen branding en personalisatie voor virtuele bijeenkomsten.

Overige nieuwe functionaliteit

Op securitygebied is onhoorbare ‘audio-watermerk’-technologie geïntroduceerd. Hiermee worden gesproken teksten van een uniek watermerk voorzien. Zo wordt het intellectuele eigendom dat op stemmen en andere audio rust meer gewaarborgd.

Voor beheermogelijkheden van de Webex-omgeving, heeft Cisco de Webex Control Hub nu met Cisco Spaces geïntegreerd. Beheerders krijgen hiermee duidelijk inzicht in het gebruik van vergaderruimtes en de luchtkwaliteit in deze omgevingen. De nieuwe Control Hub as a Coach-dienst helpt als een digitale coach beheerders met het inrichten van vergaderruimtes, zodat iedereen de beste hybride werkervaring krijgt.

Samenwerking Microsoft en Apple

Een andere aankondiging laat zien dat Cisco beseft dat bedrijven bij het hybride werken meerdere platforms van meerdere leveranciers gebruiken. Bedrijven standaardiseren zich niet mee op een enkel collaboration-platform. Cisco ziet zijn eigen platform natuurlijk als het beste, maar heeft ook interoperabiliteit met Microsoft Teams, Google Meet en Zoom.

De techgigant heeft besloten zijn samenwerking met Microsoft te intensiveren. Alle Webex devices van Cisco bieden nu een complete Microsoft Teams Room-ervaring. Hierdoor krijgen klanten meer keus over welke hardware en collaboration-platforms zij willen gebruiken.

Ook met Apple heeft de techgigant de samenwerking uitgebreid. iPhone- en iPad-gebruikers kunnen nu content van hun camera delen via de Cisco Webex Meetings-app en kunnen hieraan notities toevoegen over wat zij met hun mobiele camera zien.

Nieuw device en blauwdruk

Verder heeft Cisco voor zijn Webex-omgeving ook een nieuw device geïntroduceerd, Cisco Room Kit EQ. Deze toepassing is geschikt voor grote werkomgevingen, geeft de techgigant aan. De toepassing werkt op basis van de AI-appliance Cisco Codec EQ. Cisco Room Kit EQ kan hierdoor levensechte vergaderervaringen leveren. Het kan grote ruimtes omtoveren in hybride werkomgevingen waarbinnen alle medewerkers zich betrokken voelen.

De toepassing wordt ondersteund door een nieuwe blauwdruk voor hybride werkomgevingen; de Hybrid Workspace Design Guide. In deze blauwdruk, die op de eigen werkomgeving in het Cisco-kantoor in New York is geïnspireerd, worden alle facetten rondom Smart Building-oplossingen, collaboration, networking, security en andere technologie gecombineerd. Uiteindelijk moet dit de meest werkzame hybride werkomgeving opleveren.