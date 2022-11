Microsoft heeft de latency van de Teams-desktopclient voor Windows en Mac verlaagd.

Jeff Chen, Microsoft Principal Group Program Manager bij Microsoft Teams, maakte bekend dat gebruikers 30 procent sneller kunnen navigeren tussen chats en channels.

Volgens Chen is het schakelen tussen chats en channels de meest voorkomende actie in Teams. De program manager stelt dat het nieuwe Teams framework sneller werkt dankzij verbeteringen in de uitvoering van HTML, JavaScript en arrays.

Updates van de afgelopen maanden

Microsoft heeft in de afgelopen maanden verschillende prestatie-updates voor Microsoft Teams doorgevoerd, waaronder een snellere reactietijd in vergaderingen en minder vertraging tijdens deelnames. De organisatie maakte bekend dat de meest recente update van het framework de laadtijd met 21 procent vermindert en de reactietijd tijdens vergaderingen versnelt.

De vertraging van de ‘raise hand’-functie werd met 16 procent verlaagd. In juni presenteerde Microsoft een lagere latency en snellere laadtijd voor pagina’s met berichtenverkeer. Navigatie tussen chats en channels werd 11 procent sneller en de laadsnelheid van de chatbox daalde met 63 procent.

In februari maakte Microsoft bekend dat de benodigde computerkracht voor Teams-vergaderingen met 50 procent was verminderd voor energie-intensieve toepassingen, waaronder videovergaderingen met tien of meer deelnemers.

Tip: Microsoft lanceert Teams Premium, Places en DaaS voor Windows 11