Stewart Butterfield, medeoprichter en CEO van Slack, verlaat de organisatie in januari.

Business Insider deelde het nieuws maandag. Salesforce, het moederbedrijf van Slack, bevestigde de stap in een verklaring aan TechCrunch. CEO Stewart Butterfield wordt vervangen door Lidiane Jones, executive vice president en general manager van ]Salesforce digital experience cloud.

Butterfield startte bij Salesforce nadat Slack in 2020 werd overgenomen voor 28 miljard dollar. Eerder was het bedrijf genoteerd op de New York Stock Exchange (NYSE). Toen Slack in 2019 naar de beurs ging had het bedrijf een waardering van 21 miljard dollar.

Butterfield

Slack werd in 2013 mede door Butterfield opgericht. Daarvoor stond de CEO aan het roer van fotowebsite Flickr. Verder was Butterfield een founding partner van game developer Tiny Speck. Slack werd aanvankelijk ontwikkeld als interne samenwerkingstool voor Tiny Speck.

“Stewart is een ongelooflijke leider”, beschreef Salesforce in een verklaring. “Hij heeft met Slack een geliefd bedrijf gecreëerd.”

Naar verluidt schreef Butterfield in een interne memo aan personeel dat het ontslag niets te maken heeft met het recente vertrek van Salesforce co-CEO Bret Taylor. Volgens Butterfield staat de stap al een tijdje in de steigers. Het is toeval dat de timing overeenkomt met het vertrek van Taylor, aldus de CEO.

Wissels bij Salesforce

Butterfield voegde toe dat twee andere Slack-leiders binnenkort zullen aftreden. CPO Tamar Yehoshua en VP Jonathan Price bereidden zich voor om Salesforce te verlaten. Daarnaast kondigde Salesforce-dochter Tableau onlangs aan dat CEO Mark Nelson binnenkort opstapt

Salesforce nam Tableau in 2019 over voor 15,7 miljard dollar. De organisatie ontwikkelt een populair datavisualisatieplatform. Bedrijven gebruiken de software om data te verwerken in begrijpelijke grafieken en dashboards.