Voor de tweede keer moet Avaya aan de noodrem trekken en is er een “financiële herstructurering” nodig om het bedrijf overeind te houden. Het gaat niet goed met de unified communications leverancier.

Avaya, de oude leverancier van unified communications, heeft deze week in een Texaanse rechtbank faillissementsbescherming aangevraagd. Dit is de tweede keer dat het bedrijf faillissement aanvraagt. Het huidige voorstel zal 2,6 miljard dollar aan schulden van de balans van Avaya afhalen, aldus het bedrijf.

Het nieuws komt niet onverwacht. In januari deden al geruchten de ronde over een faillissementsaanvraag. En in december maakte Avaya bekend dat het meerdere herstructureringsvoorstellen van crediteuren had ontvangen. In feite zat het bedrijf in de financiële problemen sinds zijn aandelenkoers afgelopen zomer met 45% daalde door slecht nieuws. Die bittere pil werd geslikt door de gloednieuwe CEO, Alan Masarek, die afgelopen juli aan het roer kwam te staan. Masarek had eerder Vonage America van de rand van het faillissement gered, en de hoop was dat hij Avaya ook zou kunnen herstructureren. Helaas, het mocht niet zo zijn.

Het beheersen van een evoluerend bedrijfsmodel

Avaya, dat in 2000 werd opgericht, ontwikkelt software voor Unified Communications die ondernemingen gebruiken om hun contactcentra en bedrijfscommunicatie te beheren. Het bedrijf heeft zijn wortels in het leveren van communicatie- en netwerkhardware. Maar recentelijk heeft het zijn software voor contactcenters en samenwerking in de cloud gepromoot.

Avaya is een strategisch partnerschap aangegaan met RingCentral, dat helpt bij de ontwikkeling en verkoop van Avaya’s cloud-aanbod. RingCentral is ook een belangrijke financiële sponsor van Avaya en investeerde in 2019 500 miljoen dollar in het bedrijf.

De faillissementsaanvraag van het bedrijf benadrukt de problemen waar traditionele hardwareleveranciers mee te maken hebben als ze proberen te migreren naar cloud-gebaseerde software-as-a-service (SaaS) bedrijfsmodellen. Een dergelijke migratie kan moeilijk en kostbaar zijn, omdat het bedrijf niet alleen zijn aanbod maar ook zijn hele bedrijfsmodel opnieuw moet ontwerpen. Niet elk bedrijf kan een dergelijke overgang aan.

Toch is Masarek optimistisch. “We waarderen de sterke steun van onze investeerders, die de ongelooflijke waarde in Avaya’s bedrijf, merk en kansen voor de toekomst erkennen”, zei hij. “Met deze extra financiële kracht zullen we ideaal gepositioneerd zijn om innovatie te versnellen en onze geavanceerde, langlopende product roadmaps te bevorderen ten voordele van onze klanten”, voegde hij eraan toe.