Microsoft Teams krijgt een feature voor betalingen. Met de functie kunnen mkb’ers naadloos betalingen aanvragen en accepteren vanuit een Teams-meeting, waardoor het transactieproces wordt gestroomlijnd en alle betrokkenen tijd besparen.

Om dit mogelijk te maken werkt Microsoft samen met de toonaangevende betalingsbedrijven PayPal en Stripe en web-hosting provider GoDaddy. De Teams Payments-app, die momenteel in publieke preview is en op dit moment alleen beschikbaar is voor Amerikaanse en Canadese klanten, kan worden gedownload en geïnstalleerd vanuit het Teams-platform. Met de dienst kunnen mkb’ers hun Teams-instantie eenvoudig koppelen aan hun betaalrekeningen.

Een nieuwe wereld van betalingen gaat open

Met Teams Payments kunnen mkb’ers betalingen van klanten aanvragen tijdens vergaderingen, afspraken, lessen en webinars. Het biedt beide partijen een soepelere en meer geïntegreerde ervaring. Klanten kunnen betalingen sturen via credit- en debitcards, digitale portemonnees en andere betaalmethoden, allemaal binnen Teams.

De mogelijkheden voor het mkb zijn eindeloos. Zoals Microsoft in een blogpost opmerkt, kunnen advocaten en financiële adviseurs betalingen innen voor adviesafspraken, kunnen vastgoedinstructeurs betalingen accepteren voor licentieverlengingen en kunnen docenten een vergoeding ontvangen voor bijlessen, allemaal terwijl hun klanten via Teams met hen in contact treden.

De app beschikt ook over een speciaal deelvenster binnen de Teams-applicatie waarmee mkb’ers betalingen die zijn gedaan en betalingen die nog openstaan kunnen volgen.

Een spannende ontwikkeling voor Stripe

“Ons partnerschap brengt Stripe in een van ’s werelds meest populaire samenwerkingsplatforms en zal miljoenen bedrijven helpen hun online omzetgroei te versnellen”, zegt Mike Clayville, Chief Revenue Officer bij Stripe. “Met Stripe kunnen meer bedrijven nu net zo gemakkelijk betalingen accepteren als het starten van een videoconferentie, chat of virtuele presentatie binnen Microsoft Teams.”

De Teams Payments-app is gratis voor alle gebruikers, inclusief Teams Essentials en Microsoft 365-klanten. Het wordt momenteel ondersteund door Stripe en PayPal, met GoDaddy integratie binnenkort. De app is nu beschikbaar in de Teams Store.

